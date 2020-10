STJ absolve homem condenado exclusivamente por reconhecimento por foto

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) absolveu nesta terça, 27, um homem condenado por assalto com base exclusivamente em reconhecimento por fotografia. A pena havia sido fixada em cinco anos e quatro meses de prisão e motivou habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina em julho deste ano.

Documento O HABEAS DA DEFENSORIA PDF

Nos autos, os defensores apontam que o réu foi condenado somente ‘com base em reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado pelas vítimas’, que também alegaram que o suspeito teria 1,70m de altura. No entanto, o homem que foi identificado e condenado pelo crime tem 1,95m.

O ministro Rogério Schietti Cruz, relator do habeas corpus, suspendeu a execução da pena no início deste mês. Durante o julgamento, ele apontou a insuficiência de provas apresentadas para além do reconhecimento por foto, destacando que o caso mostra a necessidade da atuação do STJ para ‘prevenir’ situações semelhantes envolvendo reconhecimentos fotográficos de suspeitos.

“É uma prova que mesmo quando atende os requisitos legais, ainda assim é uma prova que jamais pode ser a única”, afirmou Schietti. “O que precisamos é sair dessa prova oral, dessa comodidade de achar que confessou ou que fez o reconhecimento, acabou. A Polícia e o Ministério Público estão desincumbidos de se esforçar e de fazer um esforço argumentativo maior para comprovar os fatos que alega em uma denúncia”.

O ministro Antônio Saldanha reforçou a manifestação de Schietti, destacando que este tipo de reconhecimento ‘historicamente traz questionamentos’. “Essa distorção, que é da nossa própria memória, nos traz a insegurança”, pontuou. “Eu sou um péssimo fisionomista, eu confundo as pessoas, ainda mais em fotografia, e isso levar a erro do Judiciário é marcante e dramático para quem está do outro lado da linha”.

A ministra Laurita Vaz também votou pela absolvição, defendendo a adoção de mais critérios na colheita de provas por reconhecimento por foto. O ministro Sebastião Reis, por sua vez, afirmou que cabe ao Judiciário estabelecer tais limites.

“A cada momento que endossamos os procedimentos feitos em desconformidade com o que a lei impõe, nós estamos passando a mão nessa falta de estrutura. Estamos incentivando que tanto polícia quanto Ministério Público continuem sem procurar a se estruturar de forma a aplicar a lei como foi pensada pelo nossos legisladores”, afirmou.

O ministro Nefi Cordeiro também votou para absolver o homem, abrindo divergência somente quanto à extensão das conclusões de Schietti sobre o caso. No seu voto, o relator pontuou que o reconhecimento por foto deve seguir critérios legais e não pode ser usado exclusivamente como prova, mesmo quando confirmada em juízo. Em caso de descumprimento desses critérios, o reconhecimento fotográfico não deve ser reconhecido.

Na visão de Cordeiro, o melhor entendimento seria de que quanto maior o grau de descumprimento das normas legais, menos será o grau de admissão da prova, e não uma rejeição automática.