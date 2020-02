STJ abre ação penal contra ex-presidente do Tribunal de Contas do Amapá por lavagem de R$ 100 milhões

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça abriu ação penal contra o ex-presidente do Tribunal de Contas do Amapá, conselheiro José Júlio de Miranda Coelho. Ele teria desviado R$ 100 milhões do TCE e comprado imóveis em diversas cidades. Coelho também é investigado por lavagem de dinheiro na Operação Mãos Limpas.

O conselheiro foi afastado de suas funções até o fim de seu julgamento, impedido de adentrar qualquer dependência do Tribunal de Contas e de falar com qualquer um de seus funcionários. O afastamento ocorreu por decisão do próprio STJ.

Para o Ministério Público Federal, a evolução patrimonial do conselheiro desde 1998 é incompatível com a renda obtida em suas atividades lícitas.

As investigações da Operação Mãos Limpas apontam formação de um grande esquema criminoso no Amapá, que envolveria autoridades de todas as esferas públicas do estado.

Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, a denúncia da Procuradoria detalhou ‘de forma concreta e satisfatória’ a utilização de pessoas jurídicas por José Júlio Coelho para a compra de imóveis com recursos públicos, ‘desviados pelo conselheiro mediante peculato e ordenação ilegal de despesas, além de ter apresentado elementos indiciários mínimos aptos a demonstrar a existência de justa causa para a persecução penal’.

Coelho foi comandante geral da Polícia Militar do Amapá de 1985 a 1989.

Também foi deputado estadual constituinte do Amapá para o mandato de 1991 a 1995. Foi presidente da Assembleia Legislativa do Amapá de 1993 a 1999.

Denúncia anônima

A defesa de José Júlio Coelho sustenta que as medida cautelares ‘são baseadas unicamente em carta anônima’ e, assim, todas as demais provas obtidas deveriam ser consideradas nulas – a teoria da árvore envenenada.

Nancy Andrighi considerou que as investigações encontraram saques em espécie nas contas do Tribunal sob responsabilidade de José Júlio Coelho.

A ministra decidiu. “O documento anônimo mencionado pela defesa não é o único e exclusivo suporte das provas obtidas em relação aos fatos que são imputados ao réu, sendo apenas mais um elemento a embasar o curso das investigações.”

Procurações

Nancy destaca que a denúncia da Procuradoria alega que o conselheiro teria recebido procurações dos sócios das empresas para administrar o patrimônio colocado em nome delas.

Para a ministra, a denúncia demonstrou concretamente ‘como a conduta do denunciado estaria relacionada à suposta prática dos elementos nucleares do crime de lavagem de dinheiro, sobretudo pela ocultação e dissimulação da origem supostamente ilícita do patrimônio, por meio da atribuição de sua titularidade a terceiros, o que atende à exigência de aptidão da peça acusatória e possibilita a ampla defesa do acusado’.

