Três anos após decidir que delatados têm direito de falar por último, STF define tese e encerra julgamento

Três anos após ter decidido que os deletados têm o direito de apresentar suas alegações finais depois dos colaboradores, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu nesta quarta-feira, 30, a tese definitiva sobre o tema.

A norma aprovada foi a seguinte: “Havendo pedido expresso da defesa, no momento processual adequado (CPP, artigo 403, e Lei 8.038, artigo 11), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade.”

A tese tem repercussão em diversos processos concluídos ou em tramitação e vale como diretriz para decisões tomadas em todas as instâncias do Judiciário. “Vamos evitar uma enxurrada de nulidades”, defendeu o ministro Luís Roberto Barroso.

Os ministros escolheram uma tese “minimalista” e evitaram entrar no debate sobre as mudanças que entraram em vigor com a aprovação do chamado pacote anticrime, que regulamentou vários pontos do instituto da delação premiada. A legislação entrou em vigor em dezembro de 2019, cerca de dois meses após o STF concluir o julgamento que deu aos delatados o direito de falar por último nos processos.

“A tese tal como formulada é fiel portanto cumpre o desígnio de lealdade, com o que foi discutido e o que foi deliberado. Se ela se apresentar insuficiente para casos outros, certamente esse tema voltará aqui e nós voltaremos a deliberar”, defendeu o ministro Edson Fachin.

O “momento processual adequado” mencionado na tese aprovada pelo STF é o momento em que o juiz responsável pela ação abrir prazo para as defesas apresentarem seus argumentos.