STF impõe regras para redução da letalidade policial em favelas do Rio e torna excepcional o uso da força em operações

Em meio ao avanço das milícias e da histórica letalidade policial nas favelas do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu nesta quinta-feira, 3, um conjunto de diretrizes a serem seguidas pelos governantes do Estado na área da Segurança Pública. A decisão do colegiado impõe aos ocupantes do Palácio das Laranjeiras protocolos de proteção dos direitos humanos em operações nas comunidades.

Os ministros analisaram em duas sessões o embargo apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), que cobrou da Corte esclarecimentos sobre a amplitude da decisão que proibiu a realização de operações policiais – sem justificativa prévia ao Ministério Público – nas periferias fluminenses durante a pandemia de covid-19.

No primeiro julgamento do ano após retorno dos trabalhos no Poder Judiciário, os ministros avaliaram os onze itens propostos pelo relator da ação, ministro Edson Fachin, para corrigir o que foi considerado pelo STF como um “estado de coisas inconstitucional” gerado pela atuação das forças de segurança no Rio. A Corte acolheu, por unanimidade, quatro sugestões contidas no voto de Fachin.

“O momento é, efetivamente, de o Supremo Tribunal Federal, diante desse estado de coisas inconstitucional, enfrentar a questão à luz de sua concretude e estabelecer essas diretrizes”, defendeu o ministro Luiz Fux, presidente da Corte. “Os moradores das regiões carentes não podem ter suas vidas, propriedades e liberdade constantemente ofendidas e ameaçadas por uma política que não tenha por norte o respeito aos direitos humanos”, sustentou em outro momento.

Na mesma linha, a ministra Cármen Lúcia defendeu que o tribunal ‘não poderia desertar ou renunciar ao seu dever de julgar’ o tema.

“Esse processo trata de direitos humanos no ponto que é mais nevrálgico e é o ponto que se refere ao respeito ou ao desrespeito, a segurança ou a insegurança, produzida por órgãos estatais em detrimento de direitos humanos”, defendeu a ministra.

O ministro Ricardo Lewandowski, por sua vez, classificou as regras impostas pelo tribunal como um ‘avanço civilizatório’.

Veja os pontos aprovados pelo STF:

Elaboração de um plano para reduzir a letalidade policial e controlar violações de direitos humanos pelas forças de segurança no prazo de 90 dias;

Excepcionalidade na realização de operações policiais até o plano seja apresentado. No intervalo, as incursões devem considerar as diretrizes fixadas pelo ONU para uso da força e das armas de fogo por agentes policiais;

Acompanhamento da política de Segurança por observatório do Conselho Nacional de Justiça;

Progressividade no uso de meios letais, cabendo às forças de segurança examinarem, diante das situações concretas, a proporcionalidade e a excepcionalidade do uso da força;

Prioridade absoluta nas investigações de incidentes que tenham como vítimas crianças e adolescentes;

Disponibilização de ambulâncias em operações policiais previamente planejadas em que haja a possibilidade de confrontos armados;

Mandados domiciliares devem ser cumpridos apenas durante o dia;

Instalação de equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes.

Os itens de consenso absoluto entre os ministros tratam, respectivamente, de obrigar o governo do Rio a produzir em 90 dias um plano de redução da letalidade e controle das violações de direitos humanos; delegar a um Observatório Judicial o monitoramento das ações policiais no Estado; tornar “prioridade absoluta” as investigações de ocorrências envolvendo crianças e adolescente; e, por fim, exigir a disponibilização de ambulâncias durante as incursões nas favelas.