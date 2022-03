STF tem maioria para permitir penhora dos bens de família de fiadores em locação comercial

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta terça-feira, 8, para permitir locadores de imóveis comerciais penhorem bens de família do fiador em caso de inadimplência.

O julgamento está sendo realizado no plenário virtual, plataforma que permite aos ministros incluírem os votos no sistema online sem necessidade de reunião do colegiado. O placar está em 6 votos a 4.

O debate foi aberto a partir de um recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que autorizou a penhora do único bem de um fiador no contrato de locação comercial. O processo foi julgado com repercussão geral – ou seja, o entendimento adotado pelos ministros vai servir como baliza para todas as instâncias do Judiciário em casos semelhantes.

A maioria foi formada pelos votos do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, e dos colegas Luís Roberto Barroso, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e André Mendonça.

Em seu voto, Moraes argumentou que a liberdade de empreender do locatário ficaria comprometida caso o tribunal reconhecesse a impenhorabilidade do bem de família do fiador de locação comercial.

Ele também defendeu que a fiança é a modalidade menos custosa para o locatário e a mais segura para o locador e, portanto, deve ser incentivada – sobretudo no contexto da crise gerada pela pandemia.

“Em grande medida, o empreendedorismo depende da locação comercial para viabilizar o negócio; é ela que diminui os custos para as empresas, principalmente dos micro e pequenos empresários que não dispõem de capital para adquirir imóvel próprio”, observou.

Outro ponto levantado pelo ministro é que, ao assinar o contrato de fiança, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem.

“O fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família”, diz um trecho do voto.

A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin e seguida por Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Em seu voto, Fachin defendeu que, no caso de locação residencial, é possível contrapor o direito à moradia de fiadores e locatários, o que em sua avaliação não ocorre nos contratos comerciais.