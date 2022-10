STF nega pedido de gestante para aborto de gêmeos siameses que não têm chances de sobreviverem

A 2° Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, negou o pedido de interrupção da gravidez de gêmeos siameses, que, segundo laudo médico, contam com diversas malformações e não têm chances de sobreviver. O principal motivo da decisão do colegiado foi a não apreciação do mérito pelo tribunal de origem.

A gestante, de 37 anos, está com 30 semanas de gestação e, no começo de setembro, buscou auxílio da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul para solicitar a interrupção da sua gravidez. A Defensoria também fala em risco para a vida da apelante e pede que o caso seja julgado em consonância com decisão do STF que permitiu o aborto em caso de fetos anencéfalos.

À princípio, a solicitante entrou com o pedido em primeira instância, que foi negado. Depois, ela impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) que, em decisão monocrática, também não atendeu a sua solicitação.

Inconformada, a apelante levou o caso ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), onde também teve seu pleito negado pelo ministro Jorge Mussi, da 5° Turma. De acordo com o ministro, não cabe ao STJ julgar o caso, já que ainda não haviam sido esgotadas as possibilidades de apelação no tribunal anterior, o Tribunal de Justiça gaúcho. “Como não houve o necessário exaurimento da instância antecedente, a análise do pleito está obstada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.”

O caso foi levado ao STF, sob relatoria do ministro André Mendonça, que, em decisão monocrática, negou o pedido da apelante. Ainda assim, ela recorreu da e, na terça, 11, o caso foi julgado pela 2° Turma do STF em sessão virtual extraordinária.

A 2° Turma, porém, negou o seu pedido. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques seguiram o voto de André Mendonça, segundo o qual não caberia apreciação do STF, uma vez que as instâncias anteriores ainda não foram esgotadas.“Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração.”

Além disso, o relator foi contrário à extensão da decisão a respeito de fetos anencéfalos ao caso em questão. De acordo com o ministro, não há como assemelhar a outros casos onde há risco na vida uterina o caso.

O ministro Edson Fachin foi o único da 2° Turma que divergiu. Segundo ele, não cabe ao STF determinar quais circunstâncias médicas poderiam ser ou não ligadas ao entendimento fixado pela Corte, já que o cerne da questão são as consequências dos fatos na vida da gestante.

COM A PALAVRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Comunicação feita na sexta (14) pelo site da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, informou que há uma equipe de seis defensores no caso e que estes aguardam mais uma decisão sobre o processo, que voltou ao TJ-RS.