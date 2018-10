STF mantém ação de mulher de deputado ofendida com tuíte que sugeriu relação gay do marido

BRASÍLIA – Por 3 a 2, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (9) manter na Corte o processamento de uma queixa-crime apresentada por Sámya Lorene de Oliveira Bernardes Rocha, mulher do deputado federal Weverton Rocha (PDT-MA), que se sentiu ofendida com um tuíte escrito por um adversário político do marido.

Em 2 de dezembro de 2017, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) publicou em seu perfil oficial no Twitter uma mensagem insinuando que Weverton manteria um relacionamento homossexual fora do casamento: “Não entendo o motivo dos constantes ataques que me fazem os pedetistas Lupi (Carlos Lupi) e Weverton (Weverton Rocha). Logo eu que sempre torci pela felicidade do casal”.

Para a mulher de Weverton, a mensagem atinge a honra de toda a família do parlamentar, em especial o relacionamento conjugal dos dois.

O ministro Luiz Fux decidiu em maio deste ano arquivar o caso, sob a alegação de que a mensagem não atinge diretamente a mulher do deputado. À época, Fux entendeu que a sugestão de que o parlamentar manteria relação homossexual extraconjugal “não é suficiente para caracterizar sua intenção de ofender a honra” do deputado.

“PÉSSIMO GOSTO”. Na sessão desta terça-feira, o ministro Luís Roberto Barroso concordou com o posicionamento do colega, concluindo que o senador “não passou nem perto de ofender a mulher”, apesar da mensagem ser de “péssimo gosto”.

“A ofensa que ele quis fazer não era da traição, a ofensa que ele quis fazer era da homossexualidade. Ele (o senador) não faz menção à esposa, ele achou que ofenderia (os parlamentares) insinuando que eles formariam um casal gay. É uma cabeça de outra época, os tempos mudaram. As pessoas consideram ofensivas coisas que o tempo já superou” avaliou Barroso.

“Eu acho que não tem menção à esposa nem intenção de alcançá-la. Se o senador tivesse dito, ‘o deputado Fulano de Tal trai a sua mulher Beltrana de Tal com fulano’, eu trataria de maneira diferente. Mas aqui eu não vislumbro mínima referência nem intenção de atingir a mulher, ele queria atingir o deputado. Ele não passou nem perto da intenção de ofender a mulher”, completou Barroso.

“CORNO”. O ministro Alexandre de Moraes, por outro lado, votou a favor do recurso da mulher do parlamentar para que a queixa-crime seja processada no Supremo. “Cada vez mais na política há ofensas a familiares também. O familiar pode se sentir ofendido. Nesse caso específico, há imputação, seja jocosa ou não, de traição em relação à mulher”, apontou Moraes.

“Diferentemente do homem que é chamado de corno, ele tem direito a entrar com a queixa crime, e a mulher não tem direito a entrar com a queixa-crime? Nós estaríamos criando uma diferenciação”, acrescentou Moraes.

A ministra Rosa Weber também se posicionou a favor do recurso da mulher para que a queixa-crime continue tramitando no STF. “Sei que é uma questão controvertida. No momento em que a legislação atribui legitimidade ativa diante de um suposto crime de injúria por parte do ofendido, ou seja, daquele que se sente ofendido, eu reconheço, sim, a esse ofendido como parte legítima para apresentar a queixa-crime”, concluiu Rosa.

O ministro Marco Aurélio Mello também ficou do lado da mulher do deputado, formando maioria para manter o caso na Suprema Corte.