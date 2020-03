STF e Bolsonaro querem criar comitê para prevenir litígios na Saúde por causa do coronavírus Projeto de Lei sobre o tema foi enviado ao Congresso Nacional; medida foi anunciada em cerimônia nesta quarta-feira, 18, com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli