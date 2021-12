STF, competência penal e o dever de garantir segurança jurídica

A Constituição Federal, norma da maior hierarquia dentro do ordenamento jurídico brasileiro, confere o papel de seu guardião ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ao órgão máximo do Poder Judiciário cabe a tarefa de, tanto em questões cíveis como penais, decidir conforme o texto constitucional, viabilizando segurança jurídica na interpretação e na aplicação da lei.

Na esfera penal, entende-se por competência a definição de qual órgão do Poder Judiciário, dentre vários, deverá ser o responsável por processar e julgar a prática de determinado crime ou contravenção penal.

Por óbvio que essa definição de qual será o juízo competente, também chamado de “juiz natural”, não pode ficar ao livre interesse das partes e deve ser estabelecida previamente ao início do processo. A legislação indica critérios objetivos desde a Constituição Federal até o Código de Processo Penal para a definição do julgamento de um fato criminoso, vedando-se tribunais de exceção definidos para julgamento de determinado fato após seu acontecimento. Dentre esses critérios, existe a competência por prerrogativa de função para a definição do órgão jurisdicional quando o investigado ou acusado ocupa determinados cargos públicos.

Em razão da relevância do cargo ocupado pelo agente, aqueles que exercem determinadas funções públicas são processados originariamente perante tribunais de segundo grau (Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais) ou tribunais superiores (STF e STJ), excepcionando a regra dos processos penais perante o juiz de primeiro grau do local onde ocorreu o crime.

A partir do julgamento da questão de ordem na Ação Penal (AP) 937, ocorrido em maio de 2018, o plenário do STF fixou a seguinte tese: “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.

Parte das razões que levaram o STF a assim decidir devia-se a constantes alternâncias de cargos eletivos ocupados pelo investigado ou acusado, por exemplo, ora prefeito, ora deputado estadual, ora deputado federal.

A depender do cargo ocupado, a investigação ou o processo penal antes desta decisão modificava-se quanto ao juízo competente: ora o Tribunal de Justiça, ora o STJ, ora o STF. E com as mudanças de cargo do investigado ou acusado, remetiam-se os processos a diferentes juízos para acompanhar a regra de competência referente ao mandato exercido naquele momento, gerando evidente demora na tramitação processual e dificultando a solução do caso criminal.

Foi exatamente a partir desse entendimento do STF definido em 2018 que o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou investigação em relação ao senador Flávio Bolsonaro perante o juiz de primeiro grau, pois vinculada a fatos praticados enquanto deputado estadual, cargo que já não ocupava naquela ocasião. Vale dizer, se os fatos não são referentes ao atual cargo exercido pelo investigado, não mais se justifica a competência originária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e deveria o caso prosseguir em primeiro grau de jurisdição.

Agora, instado a se manifestar sobre o foro competente no caso concreto, por conta de Reclamação (41910) ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o STF acabou por dar prevalência ao foro por prerrogativa de função, definindo a competência do Tribunal de Justiça, mesmo cessado o exercício do cargo de deputado estadual (30/11/2021). Observa-se que o STF não decidiu pela tramitação do caso perante a Suprema Corte, diante do atual mandato do investigado no Senado Federal, mas fez cessar a atividade que vinha sendo desenvolvida em primeira instância.

Este caso concreto bem demonstra a extrema dificuldade em se fixar com clareza e com base em critérios objetivos a regra da competência por prerrogativa de função, nas hipóteses referentes a cargos eletivos, com sucessivas mudanças inerentes ao exercício da função política.

A variação interpretativa sobre o juízo competente pode influenciar outros casos em tramitação e, portanto, exige segurança jurídica.

Enquanto o STF não estabelecer parâmetros seguros para o assunto, seja para reforçar o entendimento instituído a partir da questão de ordem na AP 937, seja para melhor defini-lo em relação aos cargos eletivos, prevalecerá a insegurança jurídica.

Por ora, permanece larga a porta para interpretações casuísticas, contrárias aos interesses e valores republicanos.

*Aline Jurca Zavaglia Vicente Alves, promotora de Justiça/SP, assessora da Procuradoria-Geral de Justiça/SP, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

*Tiago Cintra Essado, promotor de Justiça/SP, assessor da Procuradoria-Geral de Justiça/SP, doutor em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo