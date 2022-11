Municípios têm autonomia para criar feriado no Dia da Consciência Negra, decide STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu nesta quarta-feira, 30, a autonomia dos municípios para instituírem o dia 20 de novembro como feriado do Dia da Consciência Negra.

Embora a competência para a instituição de feriados seja da União, por causa da repercussão sobre o Direito do Trabalho, os ministros entenderam que o Dia da Consciência Negra deveria ser tratado como exceção.

A posição predominante foi a de que a criação de um feriado para celebrar a cultura negra configura ação afirmativa e está no rol de atribuições municipais.

“A cultura negra, sua história e suas lutas são fatos constitutivos da história brasileira e sua preservação é competência comum dos três níveis de governo”, defendeu o ministro Luís Roberto Barroso ao ler seu voto nesta tarde.

Barroso disse que o STF vem “chancelando” ações afirmativas como contraponto ao racismo estrutural e à dívida histórica com a escravização. O ministro também defendeu a criação de “símbolos de sucesso de origem africana” que sirvam de “inspiração”.

“É importante lembrar que num país que tem feriado para quase tudo, não existe um feriado para reverenciar a consciência negra. O próprio Dia de Zumbi dos Palmares não é considerado um feriado nacional”, destacou.

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, defendeu que as autoridades públicas têm o dever de combater todas as formas de discriminação racial.

“Causa espécie que a União não tenha legislado no sentido de transformar em feriado nacional data comemorativa positivada em mais de mil municípios e cinco Estados. A inércia do ente central não pode implicar a rejeição de iniciativas locais que buscam justamente concretizar os objetivos fundamentais os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil”, argumentou.

O entendimento da maioria foi traçado pela ministra Cármen Lúcia, relatora do processo, na abertura do julgamento na semana passada. Ela defendeu que a data representa um “símbolo de resistência cultural”.

Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber acompanharam a maioria.

Já os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques ficaram isolados na divergência. Eles defenderam que a instituição de feriados civis deve ser regulamentada por lei federal.