Supremo rejeita ação da OAB para proibir membros do Ministério Público de se sentarem ao lado do juiz

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou nesta quarta-feira, 23, uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra a regra que autoriza promotores e procuradores a se sentarem ao lado dos juízes nas audiências e sessões de julgamentos.

Os ministros decidiram que a regra é constitucional e que uma eventual revisão cabe ao Congresso. A prerrogativa está prevista no Estatuto do Ministério Público da União e na Lei Orgânica do Ministério Público.

A OAB deu entrada no processo em 2012. A entidade afirma que a norma fere a isonomia entre defesa e acusação. O argumento é que a proximidade entre magistrados e membros do Ministério Público favorece ‘conversas ao pé do ouvido’ e pode confundir observadores leigos.

“A posição de desigualdade dos assentos é mais do que simbólica e pode sim influir no andamento do processo”, diz um trecho da ação.

Entre os ministros, prevaleceu o entendimento de que o Ministério Público tem um papel institucional na defesa do interesse público e como ‘fiscal da lei’, o que justificaria a distinção entre os assentos reservados aos promotores e procuradores e aqueles disponíveis aos advogados.

“O Ministério Público patrocina o interesse público e não o interesse privado de uma parte. Ele tem um papel institucional ao passo que o papel do advogado é parcial por dever de ofício”, defendeu o ministro Luís Roberto Barroso.

O ministro Kassio Nunes Marques reconheceu que a disposição da sala de audiência ‘pode ter algum efeito psicológico’, mas também não viu inconstitucionalidade.

“É possível que haja mesmo algum efeito, mas com a devida vênia é meramente especulativa a conclusão de que o simbolismo dos assentos em si traz prejuízo para o equilíbrio processual, especialmente no processo penal”, concluiu.

O ministro Alexandre de Moraes chegou a ironizar a ação. “Se o problema da Justiça fosse o membro do Ministério Público sentar à direita do magistrado, se resolvendo isso nós estivéssemos resolvendo o problema da Justiça, o Brasil estaria tranquilo. Nós temos questões muito mais relevantes a analisar”, disse antes do voto.

Reforma legislativa

A ministra Cármen Lúcia, relatora do processo, disse que uma mudança seria ‘conveniente’, mas está fora das atribuições do STF. “É uma prerrogativa legal, competindo portanto ao legislador essa mudança”, disse.

“Entre haver razoabilidade na queixa e haver inconstitucionalidade na decisão legislativa vai uma diferença razoável”, completou Barroso.

Tribunal do Júri

O ministro Dias Toffoli também acompanhou a maioria, mas fez uma ressalva sobre os julgamentos em júri popular. Ele disse que, nesse caso, a proximidade dos membros do Ministério Público com o juiz pode confundir os jurados.

“Diante de juízes leigos a posição geográfica e física tem um simbolismo que evidentemente não atinge ao juiz togado”, alertou.

Na mesma linha, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, defendeu o fim da reserva dos assentos para promotores e procuradores apenas nos julgamentos do tribunal do júri.

“Acho que realmente, com relação ao tribunal do júri, a paridade de armas fica vulnerada e afronta o princípio da igualdade”, disse.

Paridade de armas

Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, por sua vez, defenderam que a prerrogativa de sentar no mesmo plano do juiz fosse garantida apenas quando promotores e procuradores atuarem na função de fiscal da lei e não como parte processual.

“Falamos tanto em paridade de armas. Me parece que aqui já partimos de uma disparidade flagrante. O acusador tem uma posição privilegiada”, defendeu Gilmar.