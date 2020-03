Somos todos um

Em meio a uma crise sem precedentes, que exige, inclusive, uma mudança de comportamento jamais experimentada por todos nós, como deveriam se comportar as empresas conscientes guiadas por um propósito maior e orientadas a relações de serviço e cuidado com todos os seus stakeholders?

O que podemos sugerir para reforçar a paciência, compreensão e, especialmente, ajudar a gerar consciência no maior número possível de empresas e pessoas?

Acreditamos que este momento pode servir para entender o quanto somos conectados e interdependentes. A ideia de separação e de fronteiras que dividem todos só existem na cabeça das pessoas e no desejo daqueles que querem ter tudo sob controle. A complexidade e imprevisibilidade da crise nos atropela e ficamos sem orientação.

Para todos aqueles que acreditam que um novo capitalismo é plenamente viável, abaixo estão 8 dicas que podem ser úteis para os próximos dias e para o planejamento de ações de todas as empresas:

1) Amar e cuidar. Antes de ser um dos nossos principais lemas é sem dúvida o único caminho para o cenário de curto prazo. Dar prioridade à saúde e bem-estar de todos os stakeholders, mas especialmente à dos colaboradores que estão na linha de frente dos negócios. Um negócio consciente protege seus stakeholders mais vulneráveis e viabiliza que todos possam passar por este momento seguros.

2) Distanciamento social. Sugerir o afastamento social para diminuirmos a curva de aumento de casos de infectados. Devemos estimular que todos se protejam.

3) Home Office. Definitivamente quebrar as barreiras que limitam o Home Office e promover esta forma de trabalho. Muitos gestores ainda têm dúvidas sobre isso e preferem liderar através de paradigmas de comando e controle total das pessoas. Devemos estimular que esse antigo paradigma seja revisto dando lugar a valores de confiança ancorada em olhar de abundância e amor, não de medo e escassez.

4) Informação. Compartilhar sites e fontes seguras de informação e combater Fake News.

5) Stakeholders. Tratar stakeholders de forma equânime e estar atento às necessidades de todos. Perguntar diariamente quais serão os impactos em cada grupo ligado à empresa e como podemos minimizar os impactos da crise em seus negócios. O que podemos fazer hoje? O que faremos no médio prazo?

6) Fornecedores. Muita atenção à cadeia de fornecedores. Os pequenos podem não se sustentar e precisarão de ajuda. Manter o ritmo de pagamentos a eles pode ser fundamental para que os negócios pequenos não quebrem e não gerem dispensas.

7) Cauda longa. Pensar na cauda longa, nos que formam a grande massa de negócios e de mão de obra. Como podemos diminuir o impacto? O que podemos fazer por eles?

8) Compartilhar. Disseminar entre os colaboradores, parceiros e com todos que se relacionam com o seu negócio exemplos e boas práticas vindos do mercado. Movimentar informações sobre o que o governo, empresas e autoridades estão fazendo. Entregar conteúdo relevante é também formar pensamentos, raciocínios e cultura organizacional.

*Hugo Bethlem, presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil; Dario Neto, diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil