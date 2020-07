Somos protagonistas da nossa realidade

Uma vida bem-sucedida envolve você estar feliz e em paz em todas as áreas: saúde, relacionamentos, profissão. Com todos os campos fluindo em harmonia. Esse é o desejo de todos nós, mas nem sempre isso acontece. E, quando você percebe que pode ir além do lugar em que está agora, é aí que se abre a chave para a transformação.

Quando você muda sua postura, percebe as oportunidades e agradece tudo o que tem, passa a confiar em si mesmo e cria à sua volta o verdadeiro círculo da vitória. Mas como destravar suas crenças limitantes e criar uma nova realidade? Como se livrar das correntes que te prendem e o impedem de avançar?

É preciso refletir, repensar a sua vida, e aprender a fazer diferente a partir de agora. Você deve focar no seu desenvolvimento e assumir o compromisso real com a sua própria felicidade. Agindo dessa maneira, você também passa a contagiar mais os que estão a sua volta (as pessoas que fazem parte da sua vida) do que ser contagiado. Essa é a sua vibração, de mais ninguém.

Como explico no meu livro ‘Desperte a sua Vitória’, você é exatamente aquilo que pede. Não o que pede em palavras, mas com a sua própria energia. Ela é a responsável pela atração, tanto das coisas boas, como ruins. Ao elevar a sua energia, você passa a cocriar a realidade fantástica que merece. Lembre-se: nós sempre recebemos na medida exata do que damos.

Podemos escolher o que plantar, mas quando não sabemos muito bem o que estamos semeando, a colheita vira um ponto de interrogação. E quem pode transformar uma dúvida em certeza é você mesmo. A mudança começa com pensamentos e atitudes, no dia a dia.

Agradeça, comemore, alegre-se com as pequenas conquistas, com o que você tem hoje. Essa vibração vai te contagiar e se elevar mais e mais, criando sentimentos de otimismo, convicção e entusiasmo. Comece hoje mesmo, vibre na sua melhor energia e construa seu caminho rumo à prosperidade. Afinal, quem tem dor, tem pressa.

*William Sanches é autor de 17 livros no Brasil, América Latina e Europa e do lançamento “Desperte a sua vitória”, pela Luz da Serra Editora.