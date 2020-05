‘Somos pequenos e passageiros, temos de fazer o melhor’, diz presidente do TJ São Paulo na guerra contra a pandemia

Em mensagem enviada aos três mil magistrados e 40 mil servidores do Judiciário paulista no sábado, 23, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Geraldo Francisco Pinheiro Franco, destacou o desempenho da Corte nos dois meses de trabalho remoto imposto pela epidemia de coronavírus no país. O quadro de funcionários está em home office desde 21 de março.

Apesar da dificuldade que o isolamento impõe ao cumprimento de ritos do dia-a-dia da Justiça, como a realização de audiências, por exemplo, o TJSP estima ter expedido quase 5 milhões de decisões, entre sentenças, acórdãos e despachos, nos últimos 60 dias de trabalho remoto.

“Nesse momento temos poucas certezas. Mas uma delas é a de que estamos nos reinventando como pessoas e como profissionais”, escreveu Franco. “Se de um lado estamos isolados (embora a tecnologia nos permita muito), de outro aprendemos a viver com tolerância, humanidade e humildade frente aos desígnios da vida e com a certeza de que somos pequenos e passageiros e precisamos fazer o melhor”.

O desembargador agradeceu os esforços da equipe para ‘prestar uma jurisdição impecável’ no Tribunal, que é o maior do Brasil. Para ele, o trabalho assegura ‘tranquilidade social’ em um momento de crise sanitária como o atual.

Leia abaixo a íntegra da nota:

Caríssimos Magistrados e Magistradas

Caríssimos Servidores e Servidoras

Já se vão 60 dias. De muitas dúvidas, de muitas angústias, de muito trabalho. Mas de conquistas também, muitas. E aprendemos que a união e a solidariedade fazem a diferença e que a vida e o próximo valem muito e merecem atenção redobrada. Tivemos oportunidade de parar e pensar. Se de um lado estamos isolados (embora a tecnologia nos permita muito), de outro aprendemos a viver com tolerância, humanidade e humildade frente aos desígnios da vida e com a certeza de que somos pequenos e passageiros e precisamos fazer o melhor. Compreendemos que a união é indispensável e que os tropeços não nos impedem, senão nos ajudam, a enfrentarmos a vida com firmeza e compromisso, além de esperança e gratidão por quem está ao nosso lado e pelo que recebemos.

Nesse momento temos poucas certezas. Mas uma delas é a de que estamos nos reinventando como pessoas e como profissionais. E isso resultará em pessoas melhores.

O Poder Judiciário de São Paulo, ao prestar uma jurisdição impecável, dá o exemplo de preocupação com o outro, assegurando a tranquilidade social. E isso define o respeito entre pessoas.

Ainda temos muitos passos a dar. E os daremos juntos. E não poderia deixar de dizer, nesse momento, que se o Poder Judiciário de São Paulo atingiu grau elevado de dignidade e respeito, isso decorre justamente da postura altiva e do compromisso de cada um de seus integrantes.

Reafirmo sempre o orgulho de presidir uma Corte repleta de almas nobres e de cumprimentar a todos pelo esforço de cada dia. É assim que contribuímos para um País melhor.

Somos gratos ao Poder Judiciário de São Paulo. A ele devemos muito. E é nosso dever retribuir ao próximo. Essa é nossa missão.

E sou reconhecido aos magistrados, servidores e colaboradores pelo muito que dão à Corte. E quem agradece a todos, na essência, é o cidadão.

Seguimos em frente. Aceitem um forte abraço e saibam que estarei, sempre, ao lado de todos. Obrigado.

Geraldo Francisco Pinheiro Franco

Presidente do Tribunal de Justiça