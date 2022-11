Soma que não é zero

Será que estamos conseguindo entender a força que tem uma ideia? Mais do que isso, será que estamos sabendo nos colocar em posição de aprender a trocar uma ideia?

Uma pequena história sobre dois colegas de uma disciplina de filosofia em Stanford, Califórnia. Um era de uma posição política de extrema esquerda, o outro era um liberal convicto. Quando se tornaram colegas nessa disciplina, um já ouvira falar do outro, e saíram uma noite para beber umas cervejas.

Passaram oito horas discutindo veementemente, até que resolveram parar e perguntar um ao outro: “o que exatamente você quer?”. O liberal disse que queria avançar o capitalismo no mundo, pois, segundo ele, tratava-se da grande descoberta do sentido da vida. O de esquerda considerava o capitalismo uma grande tecnologia, mas uma filosofia menor: ele gostaria de ganhar dinheiro para criar projetos com significado, e não para competir para ver quem teria a maior conta bancária.

Ambos concorriam a senado universitário, e resolveram unir as campanhas. Tornaram-se grandes amigos, e um ajudou outro a construir sua empresa. Sabe quem era o de esquerda? Reid Hoffman, que ajudou o liberal a construir um negócio chamado PayPal. Sabe quem era o liberal? Peter Thiel, que ajudou o de esquerda a construir um negócio chamado LinkedIn.

“Tenho uma pepita de ouro e você tem um relógio”, diz Peter Diamandis no livro Abundância. “Se negociarmos, eu terei um relógio e você terá uma pepita de ouro. Mas se eu tiver uma ideia e você tiver uma ideia e trocarmos, ambos teremos duas ideias. A soma não é zero.”

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda – como se abrir para o novo pode nos levar mais longe