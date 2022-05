Solução consensual em improbidade administrativa

Durante cerca de 30 anos, a Lei de Improbidade Administrativa vedou expressamente qualquer tipo de transação, acordo ou conciliação nas ações judiciais em trâmite sobre temas dessa natureza, sob a justificativa de que o interesse público seria indisponível e eventual solução transacional não o protegeria adequadamente.

A impossibilidade de acordo aplicava-se não apenas aos agentes públicos – sujeitos principais da lei – mas também àquele que induzisse ou concorresse à prática de ato de improbidade ou dele se beneficiasse sob qualquer forma, direta ou indiretamente – fato que, em diversas situações, incluía pessoas jurídicas privadas e as tornava ré nas ações.

Em um cenário em que a resolução dos casos dependia única e exclusivamente da apreciação da ação judicial pelo judiciário, diversas empresas deveriam arcar com custos de monitoramento das ações, conviver com um passivo incerto, provisionar eventuais multas que seriam aplicadas, sem mencionar os inúmeros esclarecimentos que deveriam ser dados a terceiros interessados, principalmente em transações comerciais.

Em muitas dessas situações, havia o evidente interesse das autoridades públicas e das próprias empresas rés em buscar uma composição, mas a vedação expressa legal impedia que as negociações prosperassem.

Com o advento do chamado Pacote Anticrime em 2019 e a criação da figura do Acordo de Não Persecução Civil, criou-se um novo instrumento de incentivo à solução consensual quando esta for a medida mais viável para acelerar a reparação de dano ao erário.

Não é de hoje a tendência no direito brasileiro de se buscar uma redução na litigiosidade e um aumento da solução consensual. Em matéria anticorrupção, a Lei Anticorrupção introduziu a figura do acordo de leniência que, por um lado, seguiu o conceito de solução consensual, mas, por outro, se mostrou ineficiente em inúmeras situações e com alto grau de insegurança jurídica. Somava-se a isso, o animus altamente punitivo e – muitas vezes – não razoável e destrutivo das autoridades competentes que mais se preocupavam em atrair os holofotes e aplicar exorbitantes sanções sem critérios objetivos a uma postura de celebrar acordos que visassem reparar o dano e criar um ambiente de integridade empresarial na leniente, com a implementação e adoção de mecanismos e procedimentos internos de controle e outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas.

O passo final para que o Acordo de Não Persecução Civil fosse, de fato, aplicável foi dado com a reforma – quase que integral – da Lei de Improbidade Administrativa ocorrida em 2021. A nova lei confirmou a figura do acordo e previu que ele poderá ser celebrado quando, no mínimo, o dano seja ressarcido integralmente e haja a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. A lei previu, ainda, que o acordo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória.

Em recente julgado inédito, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, ser possível a celebração de acordo substitutivo de sanção em improbidade administrativa, mesmo que em sede de recurso especial e após a condenação em segundo grau.

O julgado é decorrente da homologação de Acordo de Não Persecução Civil celebrado por multinacional europeia com o Ministério Público do Rio Grande do Sul por violação culposa da Lei de Improbidade Administrativa. A empresa já havia sido condenada em segunda instância e celebrou acordo com o Ministério Público enquanto a ação de improbidade encontrava-se em grau recursal no STJ. Ou seja, já havia condenação da empresa em duas instâncias, mas o processo pendia de apreciação de um último recurso no STJ, momento em que o acordo foi celebrado com o Ministério Público.

A decisão do STJ vem a reforçar não apenas a importância do Acordo de Não Persecução Civil como instrumento útil e célere para reduzir a litigiosidade, estimular a solução consensual e rápida de conflitos em matéria de improbidade administrativa, mas principalmente para sedimentar o entendimento de que o acordo é cabível a qualquer tempo, ainda que após a contestação ou condenação em segundo grau, desde que o respectivo processo esteja em curso.

Mais do que isso, o precedente do STJ é um claro indicativo da nova abordagem adotada pelo judiciário em matéria de improbidade administrativa: substituiu-se uma sanção meramente negativa, punitiva e autolimitada por uma sanção positiva que se reverte em favor da sociedade e estimula a criação de um ambiente empresarial com regras e processos internos de controle no âmbito de um programa de integridade reconhecidamente efetivo.

*Michel Sancovski é mestre em direito pela UC Berkeley School of Law, sócio do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, diretor do IBRADEMP e co-coordenador da Comissão de Anticorrupção e Compliance