Sociedade e dados abertos governamentais: uma relação transparente?

Dados governamentais são uma importante fonte de transparência pública. A partir do atual contexto de pandemia, deparamo-nos com a necessidade de informações, construídas por meio de dados dos diferentes governos, e relacionadas a infecções do vírus, vacinação, compra de testes, respiradores e materiais. Diante disso, percebemos a relevância dos processos para armazená-los, estruturá-los, e divulgá-los, de modo que produzam informação, publicizando à sociedade o contexto em que estamos inseridos.

Tendo isso em vista, este artigo chama a atenção para um tema cada vez mais crescente em estudos na área de transparência pública: os dados abertos.

Assim, questiona-se: o que são dados abertos? Quais suas finalidades? Na busca por respostas, consultamos as normas (decretos e leis), o portal brasileiro de dados abertos, bem como a literatura especializada e índices relacionados ao tema.

Dados abertos são aqueles dados acessíveis ao público, presentes no meio digital, processáveis por máquinas e com formato aberto (art. 2º, III, Dec. 8.777/2016) que permitam sua (re)utilização, cruzamentos, creditando a sua autoria. Esse conceito envolve o uso de tecnologias pela administração pública para obter mais e melhor transparência, fortalecendo a democracia.

O governo federal há uns anos possui uma infraestrutura nacional de dados abertos (INDA) e uma política de dados abertos, geridas pela Controladoria-Geral da União (CGU). Uma das ações nesse tema foi a criação de um portal que concentra dados de todos órgãos federais: o portal de dados abertos[1].

Mas o que podemos encontrar nesse portal? Este portal traz um banco de dados produzidos por órgãos federais. Nele, podemos encontrar planilhas contendo, por exemplo:

– série histórica de preço de combustíveis

– lista de filiados a partidos políticos por estado

– cadastro de escolas de educação básica e de ensino superior

– unidades básicas de saúde

– preços de medicamentos

– indicadores de rodovias federais, autuações de trânsito em rodovias federais

– movimentos dos aeroportos (…)

É variada a natureza desses dados, de modo que podem ser chamados de dados abertos temáticos (relacionados à educação, saúde, transporte e infraestrutura, defesa, comércio).

A política do Executivo Federal sobre dados abertos (Decreto n. 8.777/2016) é implementada por meio dos Planos de Dados Abertos (PDAs): os órgãos federais devem ter um plano que norteia a abertura de suas bases de dados, tornando-os utilizáveis a quem interessar. No monitoramento do cumprimento dessa política, ainda há muitas entidades que não têm PDA, dificultando a implementação.

Nesse sentido, há algumas críticas a esse assunto, que perpassam por:

Não disponibilização das bases de dados pelos órgãos Atrasos na elaboração dos PDAs Disponibilização de dados não estruturados (com erros de grafia, desatualizados, etc) (SILVA et al, 2020) Dificuldades de estados e municípios em implementar política semelhante à do Executivo Federal.

Diante disso, levantam-se mais questionamentos: a quem eles interessam? A sociedade os conhece e utiliza?

Trata-se de um tema em que vem recebendo destaque de pesquisadores, do jornalismo de dados, além de instituições da sociedade civil/ONGs que se dedicam ao assunto e mostram sua importância. Retomando o tema dos dados em saúde na pandemia, podemos citar a Open Knowledge Brasil (OKB) que fez indicadores como o “Transparência COVID-19”[2] em que avalia o nível de abertura de dados (transparência) nos estados e governo federal sobre o atual contexto; criou projeto intitulado “Monitor INDA”[3] em que expõe a execução do plano de ação sobre abertura de dados federais.

A literatura especializada aponta também os dados como um novo “combustível” ou “fonte” que move uma revolução: a revolução informacional. E o Estado detém os dados públicos. Tais dados podem ser aproveitados pela sociedade e empresas – tanto o é que a CGU abriu consulta pública questionando: quais seriam as demandas do setor privado por esses dados? (Criação de aplicativos? Empreendimentos? Busca de mercados consumidores?)

No entanto, parece que ainda não está sedimentada uma relação transparente sobre benefícios, uso, e a socialização desses dados. Há movimentos da CGU (cursos) sobre esses temas, e de pesquisadores e ONGs para intensificar ao menos a conscientização desta ferramenta de transparência governamental. Tais dados podem se transformar em informação para conscientizar comportamentos, criar aplicações, munir denúncias de irregularidades e produzir notícias. Nesse sentido, cumpre-nos também publicizar esse possível enlace, pois conjugam potencialidades que merecem ser descobertas e utilizadas pela população.

[1] Disponível em: https://dados.gov.br/

[2] Disponível em: https://transparenciacovid19.ok.org.br/

[3] Disponível em: https://ok.org.br/inda/

*Murilo Borsio Bataglia, professor da Universidade de Brasília (CEAM/IPOL/UnB). Doutorando e Mestre em Direito pela UnB

