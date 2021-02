Sobrou dinheiro: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deixou de executar 40% do orçamento em 2020

Nem a suspensão das regras fiscais, nem a flexibilização das regras para contratos e licitações, medidas adotadas por causa da pandemia da Covid-19, foram capazes de melhorar o desempenho do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), que chegou ao fim do ano com um saldo de quase R$ 200 milhões[1].

O MMFDH iniciou 2020 com R$ 394 milhões de recursos autorizados[2], uma quantia expressiva no contexto de cortes de gastos que vinham ocorrendo desde 2015. Com a pandemia, abriram-se créditos extraordinários para o Ministério, que chegou a ter R$ 505 milhões de orçamento disponível. Em um ano de aumento da violação de direitos de mulheres, indígenas, quilombolas, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e idosos, deixou-se de executar 39,6% do orçamento da pasta. Se retiramos os R$ 41 milhões de restos a pagar de anos anteriores pagos em 2020, o Ministério teria deixado de gastar 47% do recurso autorizado para 2020.

Para as políticas voltadas para as mulheres, o saldo foi de R$ 24 milhões, recursos que retornarão às contas do Tesouro Nacional, ou seja, uma vez que não foram gastos até 31 de dezembro de 2020, deixam de estar disponíveis. Foram executados R$ 30,8 milhões, mais da metade para pagamento do serviço Disque 180, canal telefônico para denúncias de violência, e R$ 5 milhões de restos a pagar.

Para igualdade racial, foram executados R$ 1,3 milhão, porém, deste montante, R$ 1,2 milhões são recursos de restos a pagar de anos anteriores: do recurso autorizado de 2020, no valor de R$ 3,2 milhões, somente foram executados R$ 66 mil reais. Para a Ação 6040: Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos e outras Comunidades Tradicionais nenhum recurso foi alocado.

A Ação 219Q: Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais não teve recurso alocado, embora parte da verba da Secretaria de Proteção Global possa ter sido destinada a este público, uma vez que abriga o Departamento de Promoção dos Direitos LGBT. A execução desta secretaria, que conta com três departamentos e 21 coordenações e coordena o Conselho Nacional de Direitos Humanos, foi de R$ 18 milhões em 2020.

A melhor execução foi a do recurso das despesas específicas da Covid-19, no valor de R$ 210,5 milhões, sendo R$ 166 milhões para a proteção de idosos e R$ 44 milhões para ações da FUNAI e repasses às CONAB nos estados, ou seja, recursos para distribuição de alimentos.

Ainda que tenha realizado ações importantes com os 60% do recurso que foi executado, é muito alto o valor devolvido aos cofres públicos, na medida em que aumentou a vulnerabilidade da maioria dos brasileiros. Os R$ 200 milhões que não foram gastos não poderão mais ser utilizados, e poderiam ter sido convertidos em políticas públicas para quem mais precisa. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021 prevê um corte de 77% dos recursos do MMFDH.

*Carmela Zigoni é doutora em Antropologia Social e assessora política do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos)

[1] R$ 199,8 milhões. Fonte: Portal Siga Brasil, acesso em 26 de janeiro de 2021.

[2] Recursos referentes a despesas discricionárias, ou sejam excluem-se pagamento de pessoal e outras despesas administrativas e obrigatórias.