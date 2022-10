Sobre transparência, acesso e controle social

O índice de renovação na Câmara dos Deputados na eleição de 2022 é menor do que o registrado em 2018, tendo diminuído quase 8%. Ao todo, serão 202 novos mandatos de deputado federal.

A queda no índice de renovação pode ser reputada a vantagens injustificadas. Denunciado em 2020, o “orçamento secreto” destinou bilhões de reais em verbas a serem administradas pelos deputados federais. Essa verba foi utilizada largamente para construir o caminho para a reeleição. Cientes dessa vantagem, apenas 54 das 598 pessoas que exerceram cargo de deputado nos últimos quatro anos escolheram não se candidatar.

Ignorando completamente os critérios de transparência, o orçamento secreto favorece quem apoia o governo. Por isso, não nos causa surpresa que a bancada do PL seja a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 99 membros. Fatos como esse reforçam a necessidade de aumentarmos a participação dos cidadãos no processo decisório, aprimorando a transparência.

O PL 4391/21 que dispõe sobre a regulamentação da representação privada de interesses junto a agentes públicos (lobby) e que atualmente encontra-se na pauta do Plenário da Câmara possui um claro potencial – ainda não aproveitado pelos legisladores – para garantir aos cidadãos maior transparência e mais acesso ao processo decisório.

É imprescindível que o relatório do Deputado Lafayette de Andrada incorpore regras claras que garanta a transparência de agenda dos agentes públicos, obrigue o agente público a justificar suas decisões publicamente, mantenha o registro da interação entre agentes públicos e privados, discriminando os temas que foram discutidos e forneça igual oportunidade de manifestação ao grupo de interesse que apresenta ponto de vista contrário sobre o tema em debate.

Ao incorporar essas regras estaremos não só atendendo as mais atuais recomendações da OCDE, como também oferecendo ao cidadão melhores condições para exercer o controle social, elemento que pode contribuir para evitar que haja favorecimentos na corrida eleitoral pelos governantes da vez.

*Andréa Cristina Oliveira Gozetto, cientista política, doutora pela Unicamp. Coordenadora do MBA em Relações Governamentais e do curso de curta duração “Advocacy e Políticas Públicas” da FGV/IDE. Coordenadora do GT Transparência e Integridade da Rede Advocacy Colaborativo (RAC). Diretora executiva da Gozetto & Associados Consultoria Estratégica

