Sobre Mandetta, Moro, Bolsonaro e vaidade

Mandetta e Moro compartilham muito mais semelhanças do que terem sido ministros de Bolsonaro. Ambos são relativamente respeitados em suas áreas, têm o perfil técnico que o presidente tanto prometeu em campanha e são muito mais populares e bem avaliados do que o mandatário. Mandetta, enquanto ministro, defendeu o isolamento social e tomou atitudes, como o estabelecimento de diretivas que confrontam o posicionamento do presidente, um negacionista da ciência e, por consequência, das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre isolamento social. Moro, por sua vez, defendeu a autonomia da Policia Federal e foi contrário as tentativas do presidente de interferir em investigações e na nomeação de Superintendente da Polícia Federal que fosse subserviente à Presidência.

Feita essa primeira análise, é natural que surja a seguinte dúvida: se ambos são tão bem avaliados e tido como competentes pelos funcionários de suas respectivas pastas, por que Bolsonaro demitiu os ministros?

É hora de falar sobre Bolsonaro e sua vaidade. Antes, cabe destacar que a decisão do Presidente tem respaldo jurídico, pois lhe garante a Constituição:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;

Posto isso, é cabível afirmar que a troca advém diretamente da vaidade presidencial. Ainda que o presidente tenha total competência para alterar seus ministros, é necessário analisar o cenário atual: ante a pandemia de escala global, o Ministério da Saúde ganhou os holofotes e, naturalmente, se tornou a instituição mais importante do país no combate ao COVID-19; o Ministério da Justiça, foi tratado como um “superministério” desde o início do Governo, tendo recebido a pasta da Segurança Pública. Não obstante, Moro sempre foi mais bem avaliado do que o presidente, tendo sempre a sua imagem associada ao de combatente-mor da Corrupção.

Começa aqui o problema, dado que Bolsonaro jamais admitiu que algum ministro fosse mais popular do que ele².

Mandetta, além da popularidade, tomou outra atitude que causou ojeriza a Bolsonaro: o confrontou e desautorizou em rede nacional sistematicamente. Após a ocorrência de transmissão comunitária no Brasil, o ministro passou a adotar e difundir as recomendações da OMS, manter boa relação com a imprensa e contato frequente com os governadores. Bolsonaro fez o oposto desde o começo da crise: em pronunciamento negativamente antológico, questionou o isolamento social, chamou o Coronavírus de “gripezinha” e incentivou a população a voltar a normalidade para não prejudicar a economia; continuou com suas críticas à imprensa; e, principalmente, foi péssimo no trato com os governadores, criticando publicamente a decisão daqueles que adotaram a quarentena e decretaram o isolamento social, entrando em rota de colisão com João Dória e Wilson Witzel, governadores de SP e RJ, dois dos estados mais afetados pela pandemia. Ficou evidente o contraste de postura entre o presidente e seu ministro, sendo que Mandetta angariou apoio até mesmo de eleitores de Bolsonaro e de setores do governo, principalmente os mais afastados da ala ideológica. A já explicada vaidade de Bolsonaro, aliada a sua paranóia eleitoral, entrou em ação.

Entendido o motivo da demissão de Mandetta, há que se falar de Moro. Enquanto o Ministro da Saúde contrariava o Presidente da República sistematicamente em rede nacional, o agora ex-titular da Pasta da Justiça o fez somente na coletiva em que anunciou a sua demissão, tendo inclusive acusado Bolsonaro de diversos crimes. Com Moro, o problema de Bolsonaro foi outro: a negativa de quaisquer interferências do presidente em seu ministério. O ex-juiz não aceitou que Bolsonaro comprometesse a autonomia da Polícia Federal ao querer indicar um superintendente que fosse próximo da Presidência da República, tendo contrariado Bolsonaro ao exigir exatamente aquilo que lhe foi prometido em 2018: total liberdade para indicações e condução da pasta. Moro, assim como Mandetta, contrariou Bolsonaro.

Dessa forma, torna-se perceptível que a vaidade presidencial de Bolsonaro não aceita contradições, revelando o modus operandi do presidente, que consiste sempre em “fritar” seus ministros e aliados mais populares, pois é fato notório que Bolsonaro não sai do palanque para assumir o governo, está sempre em constante campanha para reeleição em 2022 e tem o objetivo de não deixar um aliado ficar muito popular a ponto de se tornar um potencial adversário para o Planalto.

Mandetta e Moro, por sua vez, não devem ser colocados em pedestais e cobertos de elogios, pois ainda que o primeiro tenha feito um trabalho correto durante a pandemia e o segundo possa ser uma peça chave em um cada vez mais provável processo de impeachment, foram ministros de um dos piores governos que se tem registro na história desse país.

P.S: Quem dera o governo pagasse o auxílio com a mesma velocidade em que o Presidente é acusado de cometer crimes. Mas isso é assunto para outra análise.

Eduardo Giugliano Garcia é graduando em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, Pesquisador de Iniciação Científica da Fundação Getúlio Vargas

²Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/analise-por-que-bolsonaro-morde-assopra-sergio-moro-1-24208974. Acesso em 25 de abril de 2020