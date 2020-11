Sobre Constituições e canetadas

Leia Também Entre o passado e o futuro: o que esperar do processo constituinte no Chile

Trinta anos após a redemocratização do país, os chilenos votaram por uma nova constituinte, de modo que seja revogada a Carta vigente. Esta, promulgada em 1980, é considerada o último resquício da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Para além das consequências sociais e políticas dessa decisão histórica, é notável a importância simbólica do plebiscito do último domingo, que reverbera na própria construção memorial do povo chileno. Trata-se de etapa fundamental no processo de redemocratização e reconstrução da identidade coletiva de nossos vizinhos, porém na ordem inversa da experiência brasileira.

Vamos por partes.

A Constituição a ser em breve derrubada ostenta inclinação economicamente liberal, negando o papel ativo do Estado chileno na prestação de serviços sociais básicos. Foi esse projeto de país constante da Carta, de origem ditatorial e orientado pela Administração mínima, que fez implodirem os protestos populares que remontam ao ano de 2019. Em contraposição, a redação do novo texto constitucional se dará por assembleia constituinte original, cujos membros serão eleitos em 2021, contando, inclusive, com paridade de gênero. O que se espera é uma guinada a um modelo estatal mais presente, garantidor de direitos sociais e com sustentáculo democraticamente legítimo.

A escolha dos chilenos por uma nova Constituição parece indicar a consumação de um processo de liberação da memória coletiva para a assunção de seus planos correntes, mediante a afirmação de uma concepção própria de Estado, de sociedade e de justiça, que materialize a autonomia do povo pela via cidadã – daí a importância de se refletir o evento sob a perspectiva da memória e dos traumas coletivos.

De fato, teóricos que se debruçaram sobre a memória coletiva sob a perspectiva filosófica encaminham-nos à ideia de que o prosseguimento do agir humano e a liberação de traumas sociais – como o quadro de reiteradas violações da era Pinochet às garantias e liberdades individuais – requerem um trabalho de memória mediado.

Tzvetan Todorov (1939-2017) já alertava para a função exemplar da memória: o trauma pretérito seria um fator orientativo do futuro, já que, após seu enfrentamento, seria possível distinguir o que vale conservar e o que se deve evitar no contexto da edificação memorial coletiva, processo esse conduzido por protagonistas atuais e lúcidos quanto à sua identidade.

Na mesma linha, Paul Ricoeur (1913-2005) sustentava que uma “memória feliz” pressupõe também o esquecimento – não aquele que “começa do zero” e tudo apaga, mas o que é tratado, que supera traumas, libera a memória e guarda as reminiscências que só virão à tona quando buscadas pela ação humana.

Aí está uma curiosa dicotomia: enquanto a redemocratização chilena foi arrojada no defronte de suas feridas (vide o Informe Rettig, a punição de violações aos direitos humanos e até a proposta de Michelle Bachelet pela revogação da lei de Anistia), o país continuava sob o vigor da Carta de Pinochet, a despeito das reformas de 1989 e 2005. Por outro lado, ainda que se tenha promulgado a Constituição Cidadã de 1988, de natureza dirigente, a postura brasileira foi asséptica em relação aos traumas memoriais, às tendências autoritárias e às escolhas políticas do regime militar, que ainda ecoam em nossa realidade social e institucional.

O desatino reside, justamente, no diferente nível de trabalho memorial realizado por cada uma das nações: o defrontar chileno contra as amarras do passado que insistiam em permanecer, e o rompimento abrupto brasileiro, que olvidou digerir seus equívocos, anuindo com sua eventual repetição.

De volta ao plebiscito do último domingo, vê-se que o povo chileno resolveu dar um basta às opções políticas, econômicas e sociais de outrora. Em seu esforço de extirpar a sombria herança ditatorial, é possível que o Chile dê um novo passo no tratamento de memória já há décadas encaminhado e tome as rédeas do seu próprio vindouro. Se a constituinte chilena pretende representar, de fato, a superação do último vestígio de um legado funesto, a brasileira, de 1987-88, consistiu em um ponto de partida.

Inserida em uma análise de trato memorial, a recém-aprovada constituinte chilena evidencia sua diferença com relação à precipitada proposta de revisão da Carta brasileira, conforme sugerida em fala recente do atual líder do governo no Congresso Nacional. Parece óbvio, mas o óbvio também merece ser dito: não se trocam Constituições como se trocam pares de sapatos. Todo texto constitucional se insere em uma narrativa histórica que orienta seu conteúdo; ele não apenas organiza instituições, cristaliza direitos, deveres e valores, mas também carrega consigo concepções compartilhadas de Estado, democracia e justiça.

Por ora, não se descartam os riscos de deturpação do espírito do plebiscito deste domingo, nem se ousa prever o futuro de nossos vizinhos. Resta-nos a torcida pela consolidação de uma democracia liberal e de uma “memória feliz” ao povo chileno (remetendo, novamente, a Paul Ricoeur). Quanto a nós, brasileiros, ainda nos sobra a herança simbólica de outros tempos não saudosos, cujo reconhecimento se impõe, para a coragem coletiva de um trabalho memorial e a persecução de nossos próprios planos – trajetória esta iniciada em 1988 e ainda em curso.

De todo modo, a experiência chilena já nos ensina: diferentemente do que dizem aqueles que propõem novas Cartas Constitucionais como solução pronta e imediata, não se liberam traumas nem se prossegue a história em uma simples “canetada”.

*Nina Nobrega Martins Rodrigues, advogada. Mestranda em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (USP)

*Luiz Felipe Roque, advogado. Mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo (USP)