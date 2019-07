Sobre ‘a virgem que todo tarado quer’ e o machismo que nos acompanha

Machismo:

substantivo masculino

1. qualidade, ação ou modos de macho (‘ser humano’, ‘valentão’); macheza.

INFORMAL

2. exagerado senso de orgulho masculino; virilidade agressiva; macheza.

3. comportamento que tende a negar à mulher a extensão de prerrogativas ou direitos do homem.

Basta uma rápida pesquisa para descobrir, formal e informalmente o significado do termo “machismo”. Mas isso já deveria ser desnecessário diante do tanto que se fala no assunto. Algumas pessoas dizem ser cansativo, outras acreditam que machismo não existe; mas o pior, aquilo que mais incomoda e machuca, é perceber quem pratica o machismo em forma de brincadeira, de piada e que trata o tema como algo casual, que não tem o objetivo de menosprezar, resumindo: como se fosse bobagem.

Esse último comportamento, que também trata o machismo como invisível, vai corroendo a dignidade da mulher através de falar e atitudes que parecem ser banais. Não são! Nada é banal quando é usado para reproduzir a opressão.

Mas se isso no discurso parece uma cartilha do “comunismo”, vamos aos fatos. Lembremos rapidamente atitudes, discursos que perpetuam a supremacia do macho alfa sem que, na falta de uma avaliação crítica, não sejamos capazes de reconhecer o preconceito.

Comecemos com algumas perguntas:

Como você imagina uma família? Homem, mulher, filhos? Consegue imaginar uma família com mãe e filhos? Mãe, avó e filhos? Ou para você isso não é uma família? Ou seria uma família incompleta, devido à ausência da figura masculina? E quando há duas mulheres e filhos? Ainda é uma família? As perguntas são retóricas. Você terá nas respostas internas o primeiro sinal de alerta ao padrão machista de comportamento que há em todos nós, infelizmente. É alto? Não ameaça?

Partindo então do pressuposto que a família tradicional seria homem, mulher e filhos, vamos a outras questões:

O homem, que trabalha, chega em casa e reproduz o discurso; “trabalhei o dia todo, estou muito cansado”, janta, toma um banho e vai dormir? Ou faz a sua parte nos trabalhos domésticos, que são intermináveis? Tipo: ainda não inventaram louças que se lavam sozinhas, as crianças precisam de orientação nas atividades escolares, as roupas sujas não conhecem o caminho do cesto.

E a mulher, que trabalha, quando chega em casa à noite, reproduz o discurso: “estou muito cansada, trabalhei o dia todo”, janta, toma um banho e vai dormir? Ou faz, geralmente sozinha, as atividades domésticas, que são intermináveis?

Pequenas ou grandes atitudes representam uma significativa diferença na prática do machismo. Uma delas: acreditar que a mulher é a responsável pelas atividades domésticas. Lamento dizer: não nascemos com esse dom. A sociedade nos forma assim, e nos faz acreditar que somos capazes de ser super-mulheres, que fazemos mil coisas ao mesmo tempo porque queremos e não porque não temos opção.

E ainda nessa família tradicional, que nada tem de errado por existir, mas infinitas vezes perpetua o machismo na educação dos filhos, os meninos, brincam de boneca? De fazer comidinha? E as meninas, jogam futebol? Brincam com carrinhos? Porque menino que desde cedo aprende a brincar de boneca, a trocar fralda e dar mamadeira ao bebê, dificilmente terá a sua orientação sexual comprometida, mas facilmente, ao ser pai quando adulto, saberá que esses cuidados fazem parte do seu papel e não são apenas obrigações da mulher. E aqueles que brincam de comidinha, saberão dar valor a esse trabalho, o de cozinhar, que é, também maioritariamente voltado às mulheres. Vale dizer, tem algumas que não sabem sequer fritar um ovo, e vivem num dilema, porque nos obrigam a saber cozinhar. Quanto aos homens? Se trouxerem o pão para casa à noite, é suficiente para provar o sustento da família.

Algo que lembra o homem das cavernas, que voltava para a casa com a caça e jogava o “presente” para a mulher preparar.

Atenção: se você, mulher, ama cozinhar, fazer trabalhos domésticos, cuidar das crianças, isso não é um problema! A questão está em direcionar essas tarefas apenas às mulheres, como uma obrigação.

E falando em homem das cavernas e em presa, quem representa a figura da presa, sexualmente falando, na sociedade? Sim, é a mulher! Essa desprotegida, frágil, meiga e inocente mulher. A mulher que não pode falar e demonstrar desejos, que precisa ser “certinha” e que tem todos os seus passos avaliados por homens, caçadores, que querem a posse da sua presa.

Segue um dado importante: a-virgem-que-todo-tarado-quer já está em processo de extinção. Há milhares de mulheres que – virgens ou não – já compreendem que não são mais objeto de desejo de tarados, ou quem quer que seja. Elas estão aprendendo a cada dia a vigiar os comportamentos e as falas machistas que nos cercam. Estão se blindando!

Não adianta, nesse caso, o tarado a cobiçar, ou o mocinho a defender. Na verdade, essa defesa já não é mais necessária. Porque a virgem, a inocente, não precisa de mocinho… Precisa estar fortalecida para reconhecer quando é hora de se proteger ou de atacar. Precisa saber se defender dos excessos nos trabalhos domésticos e na criação dos filhos, precisa ter prazer, gozar sem culpa, precisa ser virgem se e até quando quiser. O papel do bom moço, salvador de mulheres, é totalmente dispensável. Deveria ele, lutar também pelo fim do machismo, fazendo um mea-culpa pelo que diz ou como age, e se ainda não for capaz disso, ficar em silêncio às vezes ajuda, nem que seja – nesse caso – por culpa de um dente que o obrigue a fica de boca fechada.

*Emanuela Carvalho, professora e autora dos livros A Terceira Pessoa Depois de Ninguém e Antes Feliz do que Mal Acompanhada