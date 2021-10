Sob sigilo e discrição, cartórios de todo o País agora também registram denúncias de violência doméstica Ação é permanente e engloba todas as unidades com a meta de auxiliar vítimas de agressões no lar; elas podem chegar ao local com um X na palma da mão para sinalizar o pedido de ajuda e funcionários do cartório devem acionar a polícia