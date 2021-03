Só conselhos independentes podem barrar abusos de controladores

O mais recente caso de intervenção do governo na Petrobras revela um comportamento que, infelizmente, ainda é muito comum em grandes companhias privadas de capital aberto: o abuso de poder de controladores, em flagrante desrespeitos às boas práticas de governança corporativa.

Embora o acionista majoritário tenha todo o direito de exercer o seu poder em qualquer empresa, as empresas que abrem seu capital na suas ações na Bolsa sabem que os demais acionistas devem ser ouvidos e respeitados. Entretanto, não é o que o ocorre, em muitos casos.

Neste momento, o Brasil vive um boom no mercado de capitais. Enquanto o coronavírus segue ceifando vidas e provocando danos profundos na economia, o Ibovespa já recuperou as perdas do início da pandemia.

A taxa de juros no patamar mais baixo da história provocou uma onda de migração de investidores da renda fixa para a renda variável. Com isso, o número pessoas físicas comprando ações triplicou em um ano: de 1 milhão em 2019 para 3,2 milhões no final de 2020.

Embora boa parte destes investidores estejam mais interessadas nos ganhos de curto prazo do day trade, outra parcela entra neste mercado do modo recomendado, ou seja, com visão de longo prazo. Para estes, é importante acompanhar muito bem a gestão e o nível de governança corporativa das empresas investidas. E isto requer um maior engajamento dos pequenos investidores e aproximação junto às diretorias de RI e conselhos de administração.

Esta nova era dourada do mercado de capitais é também uma oportunidade valiosa para avaliarmos mais profundamente o desempenho dos conselhos. Para contribuir nessa aproximação entre pequenos investidores e conselheiros, vale lembrar algumas características que devem estar presentes em bons conselhos.

Inicialmente, é preciso ter claro que uma boa governança corporativa não resulta apenas do cumprimento de algumas boas práticas indicadas em manuais. Prova disso são os casos recentes de conflitos entre acionistas controladores e minoritários em empresas listadas no Novo Mercado da B3, que, em tese, teriam o mais alto nível de governança.

O assunto é tão complexo e relevante que a própria CVM acaba de firmar um acordo de cooperação com a Secretaria Nacional do Consumidor para que os pequenos investidores possam registrar eventuais reclamações contra eventuais abusos cometidos no mercado de capitais.

Falta de transparência

Muitos destes embates entre acionistas de todos os portes ocorrem por falta de independência e transparência dos conselhos de administração. Geralmente, são empresas que divulgam relatórios padronizados (Termos de Referência), que, apesar de extensos e maçantes, oferecem apenas uma visão parcial da realidade – ou seja, o investidor não é devidamente e didaticamente informado sobre como seus recursos estão sendo geridos.

Para que um conselho de administração represente de fato os interesses de todos os investidores e trabalhe pela perpetuação da empresa, este deve ser plural, independente e transparente, com membros externos e efetivamente autônomos que respeitem essas condições.

Os conselhos devem ser compostos não somente por financistas e advogados, mas preferencialmente, por profissionais com experiências e visões de mundo diversas, com profundo conhecimento do setor onde a empresa atua, e que se mantenham a par das principais tendências, inovações e rupturas do mercado.

Já os conselheiros genuinamente independentes não devem apresentar qualquer vínculo profissional, legal ou financeiro com as empresas que possam ser direta ou indiretamente afetadas por suas decisões.

Além disso, é fundamental garantir o comprometimento dos conselheiros com a companhia. Um profissional que atue em muitos conselhos simultaneamente não terá sequer tempo hábil para exercer seu papel em alto nível. Vale lembrar que esta atuação não se limita às reuniões mensais do conselho, mas inclui também o trabalho em comitês, visitas aos locais da operação e relacionamento com os principais stakeholders.

Em termos de competências individuais, os conselheiros independentes devem ter ainda capacidade psicológica, inteligência emocional e experiência para questionar posições antigas e coragem para confrontar o pensamento do grupo, quando necessário.

O conjunto de habilidades dos conselheiros deve refletir as prioridades estratégicas da empresa, e estes devem assumir a responsabilidade pessoal pelo seu desenvolvimento contínuo.

Por fim, a presença de familiares de acionistas no conselho – o que ainda é uma prática comum no Brasil – deve ser evitada. Os herdeiros de um negócio, principalmente os mais jovens, precisam desenvolver as habilidades gerenciais trabalhando na operação da empresa e não nos conselhos, que não devem ser utilizados como local de aprendizado.

Para que serve um conselho?

Se você é um investidor, questione: os conselheiros independentes da empresa em que investe são de fato autônomos? E a diversidade do conselho realmente agrega valor à companhia ou estes membros parecem estar ali apenas para preencher cotas e seguir sempre o controlador?

Na dúvida, lembre-se do que significa o termo conselho, na essência mesma da palavra. É uma opinião externa, de alguém com capacidade para ajudar e que se importe genuinamente com a solução de um problema.

Quando nos cercamos apenas de pessoas que pensam como nós, não estamos recorrendo a conselheiros, mas sim a um grupo de validação.

Vendo dessa forma, como você avalia o conselho da empresa em que investe? Ele cumpre o papel de ser o guardião de seu investimento?

Como podemos ver, construir uma boa governança é um caminho que apenas começa com os preceitos básicos dos manuais. Por isso, neste momento de forte expansão do mercado de capitais brasileiro, mais do que nunca se faz necessário um envolvimento maior entre investidores e conselheiros, com vistas ao melhor futuro das empresas investidas.

*Geraldo Affonso Ferreira é conselheiro independente, certificado pelo IBGC, e foi executivo do setor de Papel e Celulose por mais de 30 anos