Sleeping Giants pede à Justiça que condene empresário bolsonarista a pagar indenização por ‘fake news’

O movimento Sleeping Giants Brasil acionou a Justiça com um pedido para que o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury e dois advogados – Emerson Grigollette e Flávia Ferronato – sejam condenados ao pagamento de indenização de R$ 60 mil por ligarem a iniciativa anti-fake news a um endereço de IP localizado dentro da Câmara dos Deputados. De acordo com a petição inicial, protocolada na 2ª Vara Cível de São Paulo, trata-se de uma peça desinformação, disseminada ‘de modo a menosprezar e macular a imagem da associação como independente e apartidária’.

O Sleeping Giants Brasil é uma versão nacional do movimento que pressiona empresas a retirarem recursos de páginas com conteúdos que classifica como de ódio e desinformação. No Twitter, a iniciativa se classifica como um ‘movimento de consumidores contra o financiamento do discurso de ódio e das fake news’.

Segundo o movimento, a ligação questionada foi feita após Otávio Fakhoury obter, na Justiça, dados cadastrais de usuários de doze contas do Twitter – entre elas a do perfil do Sleeping Giants – sob a alegação de ‘impossibilidade de identificação de pessoas responsáveis pelas contas que poderiam ter violado a honra objetiva’ do empresário.

O que o movimento sustenta é que os acionados ‘passaram a usar informações e dados pessoais conseguidas via decisão judicial para se autopromoverem perante seus seguidores e estimular ataques’ ao Sleeping Giants Brasil, além de ‘disseminar notícias falsas’. Segundo a defesa da iniciativa, o endereço de IP que os acionados ligam ao movimento na verdade está associado a um outro perfil citado na ação movida pelo empresário bolsonarista sobre os dados cadastrais de usuários do Twitter.

A peça levada à Justiça paulista apresenta uma série de publicações questionadas pelo movimento, feitas por Grigollete e Fakhoury. Segundo a iniciativa, o primeiro representa o empresário no processo em que foram compartilhados os dados de usuários do Twitter. Com relação à Flávia Ferronato, o Sleeping Giants Brasil questiona posts em que a advogada ‘parabeniza Grigollette por conseguir os IPs e na sequência apresenta o vídeo que mostra o IP que não corresponde’ aos dos integrantes do movimento.

Segundo o grupo, após as postagens com desinformação, vários perfis começaram a atacar a página do Sleeping Giants no Twitter ‘por terem sido levados ao erro de acreditar’ que o IP apontado estaria ligado ao movimento. “A conta dos autores passou todo o dia recebendo mensagens, indicando que a desinformação fabricada pelos réus Emerson Grigollette e Otávio Fakhoury efetivamente foi assimilada por seus apoiadores”, diz trecho da ação levada à Justiça paulista.

O pedido principal da associação é para que os três acionados sejam condenados ao pagamento de R$ 20 mil, cada, referente à indenização por dano moral. Além disso, o grupo pede que o trio faça uma retratação pública afirmando que o IP cujo registro é da Câmara não pertence ao Sleeping Giants.

