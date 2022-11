Site criado pelo Ministério da Justiça permite consultar multas aplicadas nos bloqueios bolsonaristas; acesse aqui

O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um site para consulta das multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos bloqueios de estradas por manifestantes inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para consultar as autuação é preciso ter os dados do veículo ou o código do boleto. O portal foi lançado na terça-feira.

A PRF informou ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) que já lavrou 3,5 mil multas. As autuações, segundo o documento enviado ao tribunal, foram aplicadas a “veículos que estavam participando dos bloqueios e interdições, cujos usuários optaram deliberadamente por permanecer nas manifestações”.

O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, entregar um relatório detalhado com a identificação dos veículos e pessoas multadas.