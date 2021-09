Sistemas de integridade e políticas ESG: uma necessária integração

De acordo com o ranking do Índice Global de Complexidade Corporativa de 2020, o Brasil ocupa a segunda posição dentre os países com jurisdições mais complexas do mundo, ficando atrás apenas da Indonésia. A pesquisa para chegar a esse resultado realizou uma investigação profunda que considerou diversos fatores. Em primeiro lugar, constatou que o tempo que se leva para abrir empresas no Brasil varia significativamente entre os estados: em São Paulo, empresas podem ser abertas em dias, enquanto em outros estados isso pode levar semanas. Além disso, identificou que o acúmulo e o excesso de leis contábeis e fiscais acaba impulsionando a complexidade do ambiente negocial brasileiro, eis que dezenas de regimes fiscais diferentes dificultam o empreendedorismo e estabelecem exigências no sentido de que as empresas tenham que cumprir três níveis diferentes de regulamentação tributária: municipal, estadual e federal.

Por isso, apesar de as organizações implementarem seus sistemas de compliance objetivando alcançarem a conformidade com os padrões estabelecidos pelas leis em vigor, muitas delas não conseguem evitar a ocorrência de irregularidades e de atos ilícitos. Além disso, em muitos casos, a cultura derivada do nefasto “jeitinho brasileiro” faz com que muitas empresas acabem por implementar seus sistemas de compliance de modo meramente “cosmético”, naquilo que vem sendo chamado de “compliance de papel”.

Algumas questões, diante desse quadro, precisam ser enfrentadas e resolvidas: como é possível para uma empresa estar em conformidade com as leis brasileiras, exercer sua função social, agilizar os seus negócios e ainda gerar lucro ao mesmo tempo? Possui a empresa algum dever relacionado ao aprimoramento do meio social onde está inserida ou essa é uma exclusiva incumbência governamental?

É exatamente nesse ponto que um sistema de compliance se diferencia de um sistema de integridade: enquanto o primeiro, a priori, tem por preocupação central a proteção da organização em relação à aplicação de eventuais sanções; o segundo está fundamentalmente preocupado em fazer com que a organização opere em consonância com altíssimos padrões de correção e seja aderente a valores éticos. A integridade, por isso, funciona como base da cultura organizacional das organizações e deve representar a exata correspondência entre os valores morais defendidos abstratamente por determinada pessoa (física ou jurídica) e sua respectiva conduta. Trata-se, portanto, de um valor que envolve uma consistência interna e externa de virtudes que impede a prática de atos incoerentes ou conflitantes com a postura pessoal.

Uma empresa que polui o meio ambiente, que simplesmente ignora as comunidades carentes instaladas ao seu redor e que não tem uma boa governança jamais poderá ser considerada íntegra. Por isso, a implementação de políticas ESG no âmbito de sistemas de integridade corporativos é um caminho absolutamente sem volta.

Os millenials (pessoas nascidas entre a década de 1980 até o início dos anos 2000) podem ser considerados os principais agentes dessa mudança de paradigma, pois possuem a consciência plenamente formada acerca de seus propósitos profissionais e dos custos implícitos no consumo desenfreado, representam uma grande parcela dentre os destinatários de bens e serviços no plano mundial e, inclusive, já ocupam posições profissionais de destaque no âmbito empresarial.

Não é por outra razão que as políticas corporativas voltadas para resultados de longo prazo incrementam o desempenho financeiro de uma empresa. O Índice de Ética do Instituto Ethisphere indica que o conjunto de empresas de capital aberto reconhecidas como sendo as “Empresas Mais Éticas do Mundo” superou, em 2021, o índice comparável com outras empresas de grande capitalização em 7,1 pontos percentuais, considerada a média dos últimos cinco anos.

Integridade, portanto, atualmente não é despesa e muito menos um “ato de boa vontade do empresário” – deve ser considerada um ativo e, ao mesmo tempo, um investimento fundamental para qualquer empresa, pois, inegavelmente, é fonte de geração de valor. Os empresários modernos precisam enxergar além da simples lucratividade de curto prazo, tendo em vista que uma mentalidade ESG considera o impacto do processo de tomada de decisão em seu pessoal, em sua comunidade, na economia, em seu país e no mundo.

Por tudo isso, a melhor representação para uma verdadeira empresa pautada na integridade e em políticas ESG é uma árvore, que precisa de raízes muito profundas para se estabilizar, papel também representado pelos valores de uma organização. Precisa, também, de um caule flexível para que possa se adaptar às constantes mudanças e, diante das adversidades, muitas e muitas vezes perde a folhagem até que venha uma nova estação. No entanto, se a árvore for sempre bem cuidada, ela certamente renderá bons frutos durante muitos e muitos anos.

E o mais importante: é desta forma que será capaz de cumprir o seu dever de espalhar as sementes da integridade pelo mundo!

*Marcelo Zenkner, sócio e co-head do Grupo Regulatório do TozziniFreire Advogados e doutor em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa

