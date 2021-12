Sintonia entre família e escola conduz ao pleno desenvolvimento infantil

A filósofa Andrea Ramal comenta que a família deve enxergar a escola como parceira. Em sua percepção a escola vai muito além de conhecimento teórico, ela possibilita a prática de conceitos que são fornecidos pela família. Quando família e escola educam com os mesmos critérios, as diferenças entre os dois ambientes se reduzem, e quem ganha é a criança.

O processo de aprendizagem permeia todos os meios em que as crianças convivem. Portanto, é fundamental que a família do aluno tenha uma presença maior no ambiente escolar. Caminhar juntas – escola e família – promove uma educação mais inclusiva, compartilhada, positiva e de qualidade. Além de fortalecer o vínculo e o respeito mútuo.

É importante ressaltar que a família representa o primeiro ambiente no qual o indivíduo inicia sua vida em sociedade, sendo a base principal da criança, fornecendo proteção, amor, conhecimentos e valores. A escola proporciona a formação acadêmica, intelectual e cognitiva, e promove o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para atuarem na sociedade.

Mesmo com papeis diferentes, família e escola têm um elo: desenvolver a criança como um ser integral, bem-sucedido e preparado para enfrentar os desafios da vida. Neste contexto, a família presente na escola fortalece o desenvolvimento completo do aluno.

Todos nós sabemos que a família é a base principal da criança. São os pais que garantem aos filhos melhores condições de desenvolvimento em todas as áreas de sua vida, incluindo, a educação. É no seio familiar que as crianças, adolescentes e jovens recebem instruções básicas de relacionamentos psicossociais, se inspiram em exemplos e influências socioculturais.

A sintonia entre pais e escola deve apresentar uma constante sintonia. O resultado é o pleno desenvolvimento infantil. Quanto acontece essa interação, esse compartilhamento, a criança se sente apoiada, segura e motivada a aprender. É quando ela se torna protagonista da sua história. Ela percebe que a família e a escola são importantes na sua vida porque buscam um bem maior, a sua felicidade.

*Daniela Dias Correas, diretora da STELLA Escola e integrante do Grupo Diretivo da APEI – Associação Pró Educação Infantil