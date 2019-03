Sindicato tem de comprovar ‘pobreza jurídica’ para obter justiça gratuita, decide TST

Os ministros da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho indeferiram o pedido de assistência judiciária gratuita ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, Montagem, Estradas, Pontes, Pavimentação e Terraplenagem na reclamação trabalhista ajuizada contra a Pre Edificar Construtora Ltda. A Turma seguiu a jurisprudência segundo a qual ‘é necessário que a entidade demonstre sua incapacidade de arcar com as custas do processo para ter direito ao benefício’.

As informações foram divulgadas pelo TST – Processo: RR-173-60.2017.5.17.0121

A decisão foi unânime.

Relevância

A ação se refere ao cumprimento de acordo extrajudicial relativo ao tíquete-alimentação.

O Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região (ES) reformou a sentença em que fora indeferida a assistência judiciária gratuita à entidade sindical, por entender que a exigência da demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e os encargos do processo não se aplica aos sindicatos.

“A relevância das entidades sindicais para o Estado Democrático de Direito está expressamente reconhecida na Constituição da República”, afirmou o Tribunal Regional.

“Dessa forma, o sindicato faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo desnecessária a prova de incapacidade financeira.”

Pessoa física

No recurso de revista, a construtora sustentou que o benefício da justiça gratuita é restrito às pessoas físicas hipossuficientes ou, excepcionalmente, às pessoas jurídicas que comprovem estado de penúria.

A relatora no TST, ministra Delaíde Miranda Arantes, assinalou que a jurisprudência da Corte admite a concessão do benefício aos sindicatos quando atuarem na defesa de seus próprios interesses ou como substitutos processuais.

Para isso, no entanto, é necessário que a entidade comprove de forma cabal a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. “Não basta a mera declaração de pobreza jurídica”, explicou.

Segundo a ministra, não há no relato do TRT comprovação da situação de insuficiência econômica do sindicato. Assim, concluiu pela impossibilidade do deferimento da justiça gratuita.

