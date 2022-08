Um dos símbolos da resistência à ditadura em São Paulo, Tuca também tem ato pela democracia

Palco de manifestações contra a ditadura militar nos anos de chumbo da repressão, o Teatro Tuca, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, também serviu de base nesta quinta-feira, 11, para um ato pela democracia.

Enquanto personalidades do mundo jurídico, políticos, acadêmicos e estudantes estavam reunidos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo do São Francisco, a cerca de cinco quilômetros do Tuca, professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) fizeram a leitura do mesmo manifesto democrático nas escadas do teatro, que é administrado pela faculdade.

O ato foi convocado pela reitoria da PUC de São Paulo. Professores, estudantes e funcionários acompanharam o evento. Palavras de ordem contra a ditadura militar dominaram a manifestação, que também teve gritos de “Fora, Bolsonaro”.

Em setembro de 1977, quando o País vivia sob governo do general Ernesto Geisel, a tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo e agentes do DOPS invadiram a PUC e prenderam cerca de 900 estudantes. Os soldados arremessaram petardos sobre os alunos que estavam ali reunidos para discutir a recriação da UNE. Cinco alunas sofreram queimaduras graves. A operação, comandada pelo coronel Antonio Erasmo Dias, então secretário da Segurança Pública do Estado (governo Paulo Egydio Martins), ganhou repercussão mundial ante a suspeita de que os militares usaram bombas incendiárias na invasão da PUC.

Veja registros: