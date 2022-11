Sigilo e confidencialidade nas relações de trabalho: da ética ao compromisso legal

Em tempos de combate à corrupção, e fortalecimento da agenda ESG, a ética tem sido trazida à tona em todos os ambientes, especialmente empresariais. E, considerando as relações de trabalho, confidencialidade e sigilo nas informações, compõem a base.

Conceitualmente, sigilo é uma condição de algo que deve ser mantido em segredo, não podendo, em nenhuma hipótese, ser compartilhado. Já a confidencialidade, por sua vez, é um tipo de sigilo, onde o acesso a algo é restrito por alguma lei ou regulamento, e limitado a um grupo específico de pessoas.

Parceiros e colaboradores: a relevância na ética na construção das relações de confiança

De todo modo, quando um profissional desrespeita estas questões, a relação de confiança, outrora estabelecida entre as partes, cai por terra. Esse rompimento pode gerar impactos desastrosos, não apenas nesta relação, mas no negócio da empresa e na reputação do profissional.

Honestidade e lealdade na relação com parceiros e colaboradores são, portanto, essenciais para que as empresas persigam estratégias de negócios sem que suas práticas sejam divulgadas, prejudicando a relação com o mercado.

As empresas têm investido, cada vez mais, em segurança da informação, e processos para preservar: dados sigilosos, vantagem competitiva, segredos industriais e estratégias de mercado, além disso, também tem buscado se preservar em relação ao histórico dos parceiros e colaboradores contratados.

Por fim, é possível concluir que os profissionais que abrem mão de uma conduta ética, estão perdendo cada vez mais posições no mercado, além de colocar em risco sua credibilidade. O “lado bom” desse processo é que, uma vez que as empresas se tornam mais atentas e alertar, para com estes profissionais cuja conduta não é satisfatória, os bons parceiros tendem a ganhar mais destaque e relevância dentro das corporações.

*Dani Verdugo é CEO da THE Consulting e founder do Grupo THE