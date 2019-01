Veja Moro no mercado

O ministro da Justiça Sérgio Moro foi questionado sobre as movimentações financeiras suspeitas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, enquanto fazia compras em um supermercado em Brasília no último domingo, 6.

“Por que o Queiroz não é a pauta? A roubalheira do PT é pauta, a roubalheira do Queiroz, do PSL, não é pauta do governo, ele não pode falar sobre isso?”, gritou um homem para Moro.

O ministro respondeu apenas que o homem estava sendo desagradável e mal educado com as demais pessoas que estavam no local.