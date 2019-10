Seu carro foi clonado? Veja como se livrar das multas

LEIA TAMBÉM > Entenda como se proteger de taxas extras e indevidas de bancos

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo condenou o Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran-ES) por supostos danos materiais a um motorista que recebeu multas em seu nome após ter a placa do carro clonada. A decisão foi publicada Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo de segunda-feira, 7.

No processo, o autor disse que começou a pagar as multas ‘por desconhecimento’ em 2011, quando foi notificado pela primeira vez.

O reclamante afirmou que suspeitou da clonagem do veículo quando precisou quitar uma infração da cidade Cuiabá. Na ação, alegou que nunca tinha ido à capital de Mato Grosso.

O motorista afirmou que registrou boletim de ocorrência informando o fato e interpôs recurso administrativo da multa no Detran, que negou o pedido.

Em sua defesa, o Detran informou que as infrações foram lavradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (Detran-MT).

O órgão de trânsito disse ainda que a suspeita de clonagem não exime o autor da responsabilidade pelas multas, sendo que ele deve comprovar a veracidade das alegações.

Na sentença, o juiz determinou que seja providenciada a alteração da placa e da documentação do veículo do motorista. O magistrado também decidiu que todas as anotações decorrentes do auto de infração devem ser retiradas da CNH do condutor e que o reclamante deve receber o pagamento de indenização por danos materiais.

A reportagem do Estadão conversou com Flávia Vegh Bissoli, vice-presidente da Comissão de Direito de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, para saber como os motoristas podem ter controles das multas dos seus veículos. Confira:

ESTADÃO: É comum que esse tipo de situações aconteça com motoristas brasileiros?

ADVOGADA FLÁVIA VEGH: Sim. Isso pode acontecer muito com os motoristas que têm vários carros e que não consegue ter um controle das multas;

ESTADÃO: E o que um condutor pode fazer para ter o controle das multas?

FLÁVIA VEGH: O motorista sempre deve analisar os auto de infração. O ideal é olhar o local da multa porque, por exemplo, se ele passar todo dia pelo lugar, a multa pode ser válida. Mas, se motorista não passa pelo local informado da infração, há algo errado. É nessa fase que a gente pode perceber uma clonagem. Muitas vezes os condutores se precipitam e pagam as multas sem saber a origem.

ESTADÃO: No primeiro momento, o que um motorista deve fazer quando suspeitar que seu carro foi clonado ?

FLÁVIA VEGH: Além de ficar atento as notificações de infrações, o motoristas deve fazer um boletim de ocorrência e pedir para uma autoridade policial colocar um bloqueio nessa placa. O ideal é que o condutor leve todas as notificações para a polícia porque fica mais fácil para identificar se o carro foi clonado. Muitas vezes as notificações vêm com placas iguais e o clone é muito fácil de ser comprovado.

ESTADÃO: O motorista que com carro clonado deve fazer para não pagar multas?

FLÁVIA VEGH: O motorista tem apresentar a multa e mostrar que não esteve no local onde o órgão identificou a infração. Ele três chances administrativas com órgão que aplicou a multa. Quem perde todas essas chances deve ir para o Judiciário buscar a anulação da multa ou a retirada.

ESTADÃO: E o motorista que já pagou a multa do carro que foi clonado? O que ele deve fazer para recuperar o dinheiro?

FLÁVIA VEGH: Basicamente a mesma coisa. Ele deve buscar o órgão que aplicou a multa para tentar as chances administrativas. Caso não resolva, tem que buscar a Justiça.

ESTADÃO: Os órgãos que aplicam multas indevidas podem responder por quais crimes?

FLÁVIA VEGH: Além de responder por danos materiais, eles podem responder por danos morais, porque o motorista pode alegar que passou por algum tipo de desgaste.