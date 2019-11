Servidores da USP gastaram R$ 50 mil em viagens sem justificativa clara, aponta CPI

‘X’, ‘1’, ‘abtd’, ‘ddllllel’ e ‘bie 0322’ são alguns dos termos usados por servidores e professores da Universidade de São Paulo (USP) para justificar o recebimento de verbas para pagar viagens para dentro e fora do País entre os anos de 2011 a 2018. Somados, as despesas chegam a R$ 50 mil e apontam a falta de transparência da instituição com informações que envolvem dinheiro público.

As irregularidades constam em relatório final apresentado na terça-feira, 6, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Gestão das Universidades Públicas, instaurada em abril deste ano na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alerj). A comissão avaliou dados do Portal da Transparência da USP pois a instituição, segundo o relatório, ‘enviou intempestivamente’ os documentos cobrado, ‘não restando tempo suficiente para a devida apreciação’.

Além de termos incompreensíveis, os parlamentares registraram o uso de justificativas genéricas para o recebimento de dinheiro, como “banca”, “jardinagem” e “treinamento”. Um exemplo é o pagamento de R$ 8.954,00 para nove dias de viagem a um professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP (ICB) cuja justificativa foi simplesmente “pesquisa”. O destino foi a cidade de San Francisco (EUA).

Outro caso foi o pagamento de R$ 1.217,04 para um servidor da Reitoria da USP, que ficou quatro dias em Alto Araguaia (MT), cidade localizada a 422 quilômetros de Cuiabá. A justificativa lançada no sistema da transparência foi: ‘teste’. A viagem ‘bie 0322’, por sua vez, custou R$ 464,88 aos cofres da instituição, que foram pagos para dois dias a um servidor do Instituto de Biociências para Pirassununga, no interior do Estado.

A CPI aponta também a falta de transparência da USP em relação à ausência de informação sobre horários de início e fim de diárias solicitadas por servidores, a falta de discriminação, na folha de pagamento, dos valores de vale-refeição concedidos aos servidores, impossibilitando conferir possíveis pagamentos cumulativos juntos com diárias de viagem, e a não indicação de quando o dinheiro caiu na conta dos servidores. Há, ainda, falta de discriminação detalhada de pagamento de gratificação.





CPI não apresenta solução. Apesar de indicar falhas de transparência, a própria comissão parlamentar não apontou, em suas sugestões de mudanças ‘imediatas’, solução ágil e de curto prazo para a resolução dos problemas.

A única proposta sobre o tema envolve a ‘recomendação’ para a criação de superintendências ou departamentos de compliance e governança, com ‘gestores externos com experiência gerencial’.

Além da USP, foram analisados dados da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). “As três universidades foram muito criticadas pelos deputados em relação às suas plataformas de transparência”, aponta o relatório. “O sites não eram acessíveis e os documentos encaminhados pelas instituições à Alesp eram de difícil manipulação”.

COM A PALAVRA, A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Universidade de São Paulo e aguarda resposta. O espaço está aberto a manifestações (paulo.netto@estadao.com).