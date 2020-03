Servidores condenam redução de salário por causa do coronavírus

Nove associações de servidores públicos criticaram medidas discutidas pelo governo e Congresso sobre redução do salário do funcionalismo público durante a pandemia do coronavírus no Brasil. De acordo com as organizações, a ideia é ‘inaceitável’, ‘absolutamente descabida’ e ‘contraproducente’.

“Os servidores já deram sua cota de contribuição, pelo aumento da carga tributária que tiveram que suportar em decorrência das alíquotas progressivas de contribuição previdenciária, introduzidas pela EC109/19”, afirmam as entidades, se referindo à reforma da previdência, enviada pelo Planalto e aprovada pelo Congresso no ano passado.

Documento O PEDIDO DAS ASSOCIAÇÕES PDF

As associações pedem que, ao invés de cortar do salário dos servidores, o Executivo e o Legislativo deveriam se debruçar sobre a possibilidade de revisão do teto de gastos, a suspensão do pagamento da rolagem da dívida pública por seis meses e acesso a uma linha de crédito providenciada pelos Estados Unidos.

“A ideia é disponibilizar o recurso para manter a máquina pública funcionando e permitir um padrão de consumo necessário para manter a economia em giro”, explicam. As entidades pedem ainda a suspensão temporária do pagamento das parcelas dos empréstimos consignados dos servidos públicos e aposentados do INSS por seis meses, sem acréscimo de juros.