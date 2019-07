‘Serviço Sério’ da PF investiga venda de decisões no Tribunal de Justiça do Amapá Operação deflagrada nesta quarta, 10, mira um desembargador e cumpre mandados de busca e apreensão em Macapá para apurar possíveis crimes cometidos por agentes públicos e privados; as ordens foram expedidas pela Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça