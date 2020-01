Servente que limpava nove banheiros de fórum vai receber adicional de insalubridade, decide TST

LEIA TAMBÉM > Tribunal condena empresa de alimentos por fixar horário para uso de banheiro

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Liderança Limpeza e Conservação Ltda., de Criciúma (SC), a pagar o adicional de insalubridade a uma servente que trabalhava na limpeza de banheiros do Fórum de Justiça local. Segundo os ministros da Turma, ‘circula pelo local um número indeterminado de pessoas com rotatividade considerável, o que justifica o deferimento da parcela’.

As informações foram divulgadas no site do TST – Processo: RR-325-15.2017.5.12.0003.

A decisão foi unânime.

A servente afirmou na reclamação trabalhista que ela e mais quatro funcionários higienizavam e recolhiam o lixo de nove banheiros do fórum, dos quais cinco eram usados por servidores e quatro pelo público geral.

O Tribunal Regional do Trabalho da 12.ª Região (SC), no entanto, entendeu que não havia a caracterização da limpeza de banheiros de uso público ou coletivo de grande circulação no local periciado.

Grau máximo

O relator do recurso de revista da servente no Tribunal Superior do Trabalho, ministro Dezena da Silva, observou que, de acordo com o entendimento da Corte em casos semelhantes, a atividade se enquadra no Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15 do extinto Ministério do Trabalho, por se tratar de estabelecimento em que circula indeterminado número de pessoas e de considerável rotatividade.

Segundo o relator, a situação não se equipara à limpeza em residências e escritórios e, nos termos da Súmula 448 do TST, garante ao empregado o adicional de insalubridade em grau máximo, equivalente a 40% do salário mínimo.

A decisão foi unânime.

COM A PALAVRA, A LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A reportagem entrou em contato com a empresa. O espaço está aberto para manifestação (luiz.vassallo@estadao.com)