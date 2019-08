Sequestrador de Washington Olivetto é extraditado para o Chile

O chileno Maurício Hernández Norambuena, preso no Brasil há 16 anos por participar do sequestro do publicitário Washington Olivetto, foi extraditado na madrugada desta terça, 20, para o Chile. O ex-guerrilheiro de 61 anos chegou ao país por volta das 5h da manhã em um voo da Força Aérea chilena e foi transferido para a prisão de segurança máxima de Santiago.

A informação da extradição de Norambuena foi divulgada pelo ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) e compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter.

Mais um criminoso que se foi. Extraditado com autorização do STF, foi entregue nessa madrugada ao Chile para cumprir as penas, comutada a perpétua para 30 anos, as quais foi condenado naquele país. Brasil não é refúgio para criminosos. https://t.co/PVeEx09ujf — Sergio Moro (@SF_Moro) August 20, 2019

- Em 1991 Norambuena foi condenado no Chile pelo assassinato do Senador Jaime Guzmán. - @SF_Moro — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 20, 2019

Desde a última quinta, 15, Norambuena estava custodiado na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A transferência da Penitenciária de Avaré, no interior do Estado, para a carceragem da PF fazia parte do procedimento preparatório para atos de extradição. Sua defesa descreveu o processo como algo feito ‘na surdina’, sem que advogados ou familiares fossem informados.

A entrega de Norambuena às autoridades chilenas foi autorizada pela Secretaria Nacional de Justiça da Pasta de Moro após liberação o governo do Chile assumir todos os compromissos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para a extradição do ex-guerrilheiro.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ‘houve um comprometimento formal do governo do Chile com a não execução de penas não previstas na Constituição Brasileira’. ‘Dentre elas’, diz nota do ministério, ‘prisão perpétua e pena de morte’.

Em 2004, o STF deferiu o pedido de extradição do ex-guerrilheiro, mas condicionou a entrega de Norambuena às autoridades chilenas ao compromisso de o Estado converter suas penas de prisão perpétua em prisão não superior a 30 anos de reclusão, o máximo legal permitido no Brasil.

No Chile, Norambuena foi condenado por ter participado do assassinato do senador Jaime Guzmán, em abril de 1991, e do sequestro de Cristián Del Rio, do grupo de mídia El Mercúrio, em setembro de 1991. No julgamento, foi condenado pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e extorsão mediante sequestro.

A extradição de Norambuena vem sendo discutida desde agosto de 2002, quando o governo chileno apresentou um pedido formal ao Brasil, valendo-se do acordo de extradição de presos assinado pelos dois países.

O chileno foi o preso mantido mais tempo em isolamento no País: 16 anos. Antes de ir para Avaré, no fim de 2018, ele estava no Presídio Federal de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. O chileno cumpria a pena de 30 anos de prisão determinada pela Justiça de São Paulo, por participação no sequestro de Washington Olivetto, em 2001. O publicitário passou 53 dias em um cativeiro.

Tentativas de extradição

Em pelo menos duas ocasiões, em 2002 e 2007, o governo brasileiro chegou a decretar a expulsão de Norambuena do território nacional. Além disso, ao julgar o processo de extradição, o STF concluiu que, cumpridas as ressalvas da observância às penas máximas previstas na legislação brasileira, trata-se “de hipótese de extradição admitida pela lei brasileira”, havendo, nas leis chilenas, possibilidade de comutação das penas.

Além disso, em agosto de 2014, em manifestação favorável à extradição, a Procuradoria-Geral da República considerou que o STF já havia esgotado sua jurisdição sobre o caso ao julgar o processo de Extradição nº 855, cabendo a fiscalização, a respeito do eventual acordo com as autoridades chilenas, ao Ministério da Justiça. / Agência Brasil e AFP

Com a palavra, a defesa

A reportagem tenta contato com a defesa do chileno. O espaço está aberto para manifestação.