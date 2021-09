Senador Marcos Rogério anuncia exoneração de assessor preso em operação da PF contra tráfico de cocaína

O senador Marcos Rogério (DEM-RO), integrante da base de apoio do governo Jair Bolsonaro e um de seus principais defensores na CPI da Covid, anunciou nesta quinta-feira, 2, a exoneração do assessor parlamentar Marcelo Guimarães Cortez Leite.

O comunicado foi feito depois que a prisão do assessor veio a público. Ele foi detido preventivamente pela Polícia Federal na Operação Alcance, aberta na quarta-feira, 1º, contra uma organização criminosa que teria enviado ao menos uma tonelada de cocaína de Rondônia para o Ceará. O senador não é investigado.

“Fui surpreendido com a notícia de busca e apreensão na casa de um dos meus assessores, lotado no escritório de apoio parlamentar de Porto Velho. Não tenho informações se existe ou não envolvimento na prática de algum ilícito, mas em decorrência das investigações em curso decidi exonerá-lo, aguardando maiores esclarecimentos dos fatos”, publicou Marcos Rogério nas redes sociais.

A Operação Alcance mobilizou duzentos policiais federais para o cumprimento de 42 mandados de prisão preventiva e outros 60 de busca e apreensão em Rondônia, Roraima, Ceará e Minas Gerais. Além do tráfico de cocaína, a investigação aberta em agosto do ano passado também mira lavagem de dinheiro obtido com a venda da droga. De acordo com a PF, uma das empresas usadas no esquema teria movimentado R$ 85 milhões somente em 2020.

COM A PALAVRA, MARCELO LEITE

