Sem oposição, Mário Sarrubbo ganha fácil eleição para procurador-geral de Justiça de São Paulo Com 1385 votos de promotores e procuradores, chefe do Ministério Público paulista no último biênio superou tranquilamente os outros dois nomes da lista tríplice e almeja a recondução; Sarrubbo atribui a vitória a 'um MP estratégico', mais próximo da Constituição de 1988