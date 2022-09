Sem medo do que vão pensar: confira nomes inusitados de candidatos nessas eleições

Algo que chama a atenção em todo ano de eleições são os nomes que muitos candidatos escolhem para representa-los nas urnas. A Lei de Eleições prevê que nomes que não deixem clara a identidade do candidato, que atentem contra o pudor, sejam ‘ridículos ou irreverentes’ não podem ser registrados. Contudo, na prática, todo registro de candidatura dá origem a um processo judicial – e cabe ao Ministério Público Eleitoral dar um parecer pedindo ao juiz que determine que o candidato mude de nome.

O Estadão conversou com alguns desses candidatos para entender a origem dos nomes escolhidos, e também separou alguns ‘inusitados’ que disputam o pleito de 2022. Confira:

Wolverine do Tick Tok

Juracilde de Lima Pinto, de 49 anos, é candidato a deputado estadual em São Paulo. Natural de Catolândia, na Bahia, há sete anos veio passear no Estado em que hoje reside. Foi durante um churrasquinho em família que começou uma brincadeira. “Eu tinha o cabelo bem curtinho, pouca barba. A gente pegou dois garfos, uns talheres, colocamos na mão esquerda e na direita. Minha cunhada falou ‘fecha a cara’ e então disse que eu parecia o Wolverine”, relembra.

Foi depois desse episódio que Pinto resolveu assumir essa nova ‘personalidade’. Ele decidiu deixar o cabelo e a barba crescerem. No Tik Tok, acumula 2,5 milhões de seguidores. Ao abrir seu perfil, começa a tocar o hino do Brasil. “Nunca ganhei um real com o personagem. Tudo que faço é voltado para o social. Já rodei quase 800 km só para fazer aniversário de criança”, afirma o Wolverine. Suas pautas de campanha são animais abandonados, crianças carentes, mulheres vítimas de violência e os salários dos policiais.

Muchilinha Mil Grau

Muchilinha Mil Grau é o nome de uma página que o paulistano Renan Fonseca da Silva, 25, criou há dois anos. O jovem, nascido e criado em Heliópolis, populosa comunidade na periferia de São Paulo, explica que a página “é especializada no 244, né? só pelo grau, pelo esporte, pelo movimento e o grau de rua”. O número é uma referência ao artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, e é uma gíria comum entre os amantes do motociclismo.

Silva explica que começou a vender adesivos com bolsinhas por meio da página, o que a tornou conhecida. Não à toa, suas propostas de campanha são voltadas para o tema moto. “Minha proposta é que tenha um espaço legalizado para a nossa arte, né? Nosso movimento, nosso esporte”, explica o candidato.

Dika Xique Xique

“Se chamar pelo meu nome, talvez eu nem possa te responder”, explica Adriano Santana dos Santos, candidato a deputado estadual por São Paulo com a alcunha de Dika Xique Xique. O nome de urna escolhido é uma junção do seu apelido de infância, que o faz até esquecer o nome de registro, com a cidade onde nasceu, Xique-Xique, que fica no interior da Bahia.

Dika é vereador em Jundiaí, interior paulista, e pretende alçar voos mais altos disputando um cargo de deputado. Ele acredita que sua carreira política é um destino. Na Bahia, ele conta que dos 15 aos 24 anos se tornou um empresário, mas sofreu um acidente de moto que o deixou hospitalizado por vários meses. “Eu fiz uma promessa a Deus. Se Ele desse minha vida de volta, eu ia seguir a missão de ajudar as pessoas. Não fui eu, foi a população que me lançou”, conta o candidato.

Chimbinha Cearense

Enquanto alguns candidatos se inspiram no cinema internacional, outros se espelham em quem é de casa. Antonio Batista Marques, 52, foi vocalista de banda e, dada a semelhança com o músico Ximbinha, que fazia parte da banda Calypso, começou a ser chamado com o mesmo nome. “Hoje todo mundo me conhece como Chimbinha Cearense. Sou cover dele aqui no Ceará”, explica o candidato.

Marques conta que também já teve bandas de forró, mas deixou a carreira musical. Ele diz que possui projetos na área da cultura, mas que prefere não dar detalhes. Seus slogans de campanha são ‘trabalho, saúde, educação e cemitério público para animais’.

Veja outros candidatos com nomes curiosos:

Lucas de Lima do Amor sem Fim

Lucas de Lima do Amor sem Fim é o nome de urna escolhido pelo candidato sul-matogrossense Luiz Carlos Correia de Lima. O nome, contudo, não é sobre o sentimento do candidato, e sim sobre um programa de rádio de músicas românticas, o qual ele apresentava.

Mestre Hulk

Mestre Hulk é o nome de urna escolhido pelo capoeirista Sidney Gonçalves Freitas, 60, que se apresenta nas redes sociais como o primeiro vencedor de MMA do Brasil. Suas bandeiras são: “Brasil, capoeira, Deus acima de tudo”.

Cebinho

Cebinho é o apelido de Claudemir Portugal Portes, 57, que se candidata a deputado federal. O político, natural de Pitanga (interior do Paraná), já tentou entrar para a vida política da cidade como prefeito nas eleições de 2020.

Zé Bonitinho

Willians Rocha, ou Zé Bonitinho, 49, é candidato a deputado estadual por São Paulo. O nome e as roupas da foto de urna são uma referência ao personagem que posava de sedutor e usava roupas extravagantes, criado no começo dos anos 60 pelo ator Jorge Loredo.

Arlequina Cosplay

Os amantes do cosplay têm em quem votar nessas eleições. Aline Isabel Rosa Cocheo, que se apresenta como Arlequina Cosplay nas eleições, disputa uma cadeira como deputada federal. No seu site, ela afirma que ‘a função do arlequim é servir, e a Democracia é linda’.

A candidata defende como pautas a cultura otaku (animes e mangás), a comunidade e os trabalhadores do cosplay, consumidores de restaurantes, de medicamentos psicotrópicos e de bebidas alcoólicas.

Virgínia Pinto Vó do Zap

A dona de casa Virgínia da Conceição Pinto Brandão, 66, muda o jargão de ‘tia do zap’ para se apresentar como ‘vó do zap’. Ela é natural do Rio de Janeiro, pelo qual disputa uma cadeira como deputada estadual.