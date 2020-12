Sem máscara, Bolsonaro, Eduardo e Léo Índio vão a encerramento dos cursos de formação da PF

Primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, participou nesta segunda-feira, 14, da cerimônia de encerramento dos cursos de formação de delegados e peritos da Polícia Federal em Brasília. Sem máscara em meio a uma plateia que obedecia as orientações das autoridades sanitárias e adotava em massa o equipamento de proteção individual, ele assistiu à formatura das turmas que vão reforçar a corporação.

Além do ex-assessor parlamentar do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), que pediu exoneração do cargo depois que o então vice-líder do governo foi flagrado tentando esconder R$ 33.1 mil na cueca durante uma operação da PF, no palco do evento estiveram o deputado e policial federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, que assume este mês uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU), o diretor-geral da corporação, delegado Rolando Alexandre de Souza, e o presidente Jair Bolsonaro.

“O Brasil reconhece o trabalho de vocês. Vocês nos dão esperanças”, disse Bolsonaro em discurso. “Nós nos empenhamos junto à Economia e chegou este momento”, lembrou o presidente sobre o esforço do governo para realizar os cursos de formação.

Com a formatura, a PF aumentou o efetivo para cerca de 13 mil agentes.