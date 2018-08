Sem indicar origem de R$ 102 mil, ex-assessor de Bruno Covas tem inquérito arquivado

Mesmo sem convencer a Justiça Federal sobre a origem dos R$ 102 mil apreendidos em mala no aeroporto de Congonhas, em 2014, Mário Welber, ex-assessor do prefeito Bruno Covas (PSDB) à época em que o tucano era deputado estadual, viu seu inquérito por lavagem de dinheiro ser arquivado.

Welber foi assessor de Covas entre 2009 e 2010. Em setembro de 2014, foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, levando na pasta de mão R$ 102 mil em dinheiro vivo e um envelope com 16 cheques da Caixa Econômica Federal em branco, assinados ‘Eleição 2014 Bruno Covas Lopes’.

Em depoimento, Welber afirmou que ‘os valores lhe pertencem e que são fruto de seu trabalho, que portava tal quantia, pois visava realizar alguns negócios em São Paulo, dentre eles a compra de um veículo’.

Consta nos autos que, ‘quanto aos cheques, afirmou que lhes foram entregues por Ricardo Torres, administrador e coordenador da campanha eleitoral de Bruno Covas, com o fito de serem levados a uma pessoa chamada Ulisses na cidade de São José do Rio Preto’ – interior de São Paulo.

Ainda afirmou que ‘é professor em duas faculdades, que é palestrante, conferencista e trabalha na área de comunicação e relações públicas, que é funcionário da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mas atualmente está afastado de suas funções por motivos particulares’.

À época, ainda disse que por ‘dois meses estaria ajudando algumas campanhas eleitorais de maneira informal’.

O Ministério Público Federal de São Paulo, ao fim das investigações, pediu o arquivamento do inquérito por não ter encontrado indícios da origem ilícita do dinheiro. O requerimento foi acolhido pela 10.ª Vara Criminal.

“Acolho os fundamentos apresentados pelo órgão ministerial, notadamente quanto a não comprovação da materialidade delitiva do crime previsto no artigo 1.º da Lei nº 9.613/98, uma vez que das pesquisas empreendidas pela autoridade policial não foi possível identificar eventual origem ilícita do numerário apreendido”, diz a decisão.

Para o magistrado, embora as declarações de Welber ‘não sejam verossímeis, considerando que não sabia a quantia de valor que transportava; que não soube indicar nenhum contato realizado com o fim de concretizar a suposta compra de veículo; que não soube indicar nenhuma campanha eleitoral para a qual estaria prestando serviços; e que não indicou a origem precisa do numerário que transportava, de todas as diligências realizadas pela autoridade policial não foi possível colher indícios de sua eventual origem ilícita’.

“É certo que o delito de lavagem não se consuma pela mera ausência de comprovação da origem lícita da quantia transportada, sendo necessária a colheita de elementos de prova que indiquem o intuito de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores, provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Nos autos não está sequer comprovada a materialidade de delito anterior”, anotou.

O juiz ainda pede manifestação do Ministério Público Federal sobre a destinação a ser dada aos valores apreendidos.

COM A PALAVRA, BRUNO COVAS

O prefeito de São Paulo não se manifestou sobre o caso.

COM A PALAVRA, MÁRIO WELBER

A reportagem não localizou Mário Welber. O espaço está aberto para manifestação.