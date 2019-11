Sem apoiadores, julgamento de Lula em Porto Alegre tem chuva e tranquilidade

Ao contrário do primeiro julgamento de Lula no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), Corte de apelação da Lava Jato, em Porto Alegre, em janeiro de 2018, quando o ex-presidente foi condenado em segundo grau no caso do triplex do Guarujá, a movimentação é tranquila nesta quarta-feira, 27 – desde as 9 horas, os desembargadores do TRF-4 estão julgando recurso do petista em outra ação penal, a do sítio de Atibaia, na qual Lula foi condenado em primeira instância, pela juíza Gabriela Hardt, a 12 anos e onze meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O esquema de segurança reforçado no entorno do prédio-sede do Tribunal foi mantido, mas não há manifestações de apoiadores do petista.

A chuva que cai sobre a capital gaúcha também atrapalhou aglomerações na área.

Na sala de imprensa o movimento também é reduzido. Cerca de 20 jornalistas acompanham a sessão de um telão. Em 2018, jornalistas de outros países lotaram as dependências da Corte.