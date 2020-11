Sejamos referência em inovação

O marco legal das startups é um a ferramenta relevante para impulsionarmos a inovação e o empreendedorismo no país. Não é novidade que defendo, incentivo e apoio os jovens empreendedores, a tecnologia, a pesquisa e a ciência. Definitivamente, acredito em um futuro promissor com políticas públicas incentivando esse mercado.

Sabemos, por meio de um levantamento, que o valor de investimentos recebido pelas startups brasileiras dobra ano a ano. Em 2019, foram captados R$ 32 bilhões, o dobro do valor de 2018. Portanto, se seguirmos a positiva tendência, agora em 2020, podemos chegar a R$ 44 bilhões de movimentação nesse promissor mercado.

E mais! Conforme o Ranking 100 Startups to Watch, divulgado em agosto deste ano, oito startups de Santa Catarina estão na lista das empresas mais promissoras do ecossistema de tecnologia do Brasil.

Aproveito para reforçar que está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar 249/2020, apresentado pelo Poder Executivo. A proposta, a meu ver, fomenta os negócios do país, aumenta a oferta de capital, a competitividade e o investimento em soluções inovadoras na administração pública. Será uma votação importante e uma grande oportunidade de promovermos a geração de renda e emprego e de aumentarmos o número de novos empreendimentos com a oferta de bens e serviços aos brasileiros.

Tenho a convicção de que o Congresso Nacional irá aprová-lo. Inclusive, os ministros da Economia, Paulo Guedes; e da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, explicam que as startups são empresas nascentes ou em operação recente voltadas à aplicação de métodos inovadores a modelo de negócios, produtos ou serviços ofertados. Segundo eles, são empresas que tendem a operar com bases digitais, com grande potencial econômico, inclusive de atração de investimentos estrangeiros, e predispostas à internacionalização.

Steve Blank, conhecido como o Pai das Startups, carrega como mantra a frase “get out of the building” (saia do prédio) e destaca que “um plano de negócios não resiste ao primeiro contato com o mercado”. Blank diz que é um erro tratar startups como versões pequenas de grandes empresas.

Portanto, comemoremos essa chance de um novo horizonte prestes a ser instituído como “Marco Legal das Startups”.

*Carlos Chiodini, deputado federal (MDB/SC)