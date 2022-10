‘Se queremos segurança, temos que pagar um pouco desse preço’, diz presidente do Tribunal Eleitoral de SP sobre filas da biometria

O desembargador Paulo Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), disse neste domingo, 2, que a votação no primeiro turno aconteceu “dentro da normalidade” em todo o Estado. “Até acima das nossas expectativas”, afirmou. “Tivemos algumas ocorrências, contabilizadas pela Secretaria de Segurança, mas até onde eu sei não tiveram uma relação com a Justiça Eleitoral”.

Na sede da Corte eleitoral, na Bela Vista, região central de São Paulo, o desembargador comentou sobre dois dos episódios – um caso em que uma pessoa disparou contra policiais na porta de uma escola na zona sul de São Paulo, sendo que os motivos do crime não foram esclarecidos; e uma ocorrência em que algum eleitor não identificado pôs cola nos teclados de urna eletrônica – o equipamento foi substituído e o pleito continuou.

Com relação às filas registradas em diferentes seções eleitorais do Estado, Galizia diz que os motivos estão sendo examinados. Segundo o magistrado, a principal hipótese de atraso tem relação com a utilização da biometria, que não foi usada em 2020 em razão da pandemia da covid-19. Nessa linha, o presidente do TRE destaca que o processo de votação acaba sendo mais lento, em especial com pessoas de maior idade.

Outra hipótese sob análise do tribunal é a de que, nestas eleições, tenha ocorrido uma diminuição da abstenção. “Temos mais eleitores, por uma questão natural. Temos quatro milhões a mais do que nas eleições 2020. E há o interesse maior dos eleitores”, ressaltou.

O presidente do TRE defendeu que, apesar das filas, a biometria traz mais segurança ao processo eleitoral. “Reclamação de fila é absolutamente natural, ninguém gosta de ficar em fila. Acontece que a fila decorre de uma maior segurança. Todos nós queremos segurança na eleição. Biometria permite uma maior segurança, impedindo que alguém vote no lugar de outro eleitor. Se nós queremos segurança, às vezes a gente tem que pagar um pouco desse preço. A reclamação existe, mas ela decorre da segurança que a biometria nos traz”, ressaltou.

O desembargador disse que, apesar das seções eleitorais que registraram filas no final da tarde, o atraso na apuração dos votos não deve ser grande. A expectativa é que, em alguns locais, a votação se estenda até 19h. “Quem chegou até às 17h vai ter garantido o seu direito de voto, ainda que tenha que ficar lá até às 19h”, disse.

Segundo presidente do TRE, as ocorrências de boca de urna foram “muito pontuais”. “Até porque é algo que está fora de moda. A gente não tem visto mais boca de urna depois da chegada da internet”, concluiu. De acordo com o Ministério da Justiça, as Polícias em todo País registraram 231 ocorrências de boca de urna somente neste domingo, 2.

O desembargador ainda citou os números de urnas substituídas em todo Estado: 167 na capital e 341 no interior, totalizando 508 trocas. Todos os equipamentos foram substituídos por outras urnas eletrônicas, com exceção de uma zona eleitoral em Taubaté, na qual a votação foi manual.