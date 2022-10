‘O segundo turno é outra eleição, mais acirrada’, avalia presidente do Tribunal Eleitoral de SP

A duas semanas do segundo turno das eleições, o desembargador Paulo Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), ajusta as estratégias para diminuir as filas registradas no último dia 2.

Embora a maior parte das seções eleitorais (97,48%) tenha encerrado a votação dentro da média dos anos anteriores, entre 17h e 18h, cinco urnas só foram lacradas por volta das 21h. “O que realmente é um absurdo”, afirma Galizia.

São Paulo tem o maior colégio eleitoral do País. Ao todo, são 101 mil locais de votação para receber 34,6 milhões de eleitores. A causa para as filas não é única, avalia o presidente do TRE. “Estamos verificando todos os lugares em que foram registradas filas para analisar o motivo”, garante.

Há seções com mais idosos, que normalmente têm um fluxo mais lento, e também com mesários novos. Desde o início da pandemia da covid-19, o treinamento dos voluntários é virtual. “O treinamento online não permite o contato pessoal. Às vezes a dúvida não é dirimida diretamente. O mesário assiste a apresentação, se acha apto a trabalhar, mas a dúvida vem na prática”, lembra.

No primeiro domingo de votação, uma das hipóteses aventadas pelo TRE para as filas foi uma possível queda na abstenção, o que não se confirmou. O percentual de eleitores que não compareceu ficou na média das eleições anteriores. “O que aconteceu é que houve menos votos brancos e nulos, ou seja, a pessoa votou. Isso também faz diferença, porque são cinco candidatos”, explica Galizia.

A causa mais citada para as filas, no entanto, é o uso da biometria. Esta é a primeira eleição em que a identificação biométrica está sendo usada no País. Os cadastros começaram ainda em 2019, mas o protocolo foi adiado por causa da pandemia. O processo ocorre em quatro tentativas. Se a máquina não fizer a leitura, o eleitor precisa informar a data de nascimento para confirmar sua identidade. A apresentação de um documento com foto também é obrigatória. “Qualquer cidadão, quando usa a biometria, às vezes no banco, pode ter problemas”, afirma o desembargador.

Uma das orientações do TRE de São Paulo será a de eventualmente substituir as urnas que demorem a detectar a biometria, para agilizar o processo de votação. Os grupos de apoio também serão orientados a fazer um pente-fino nas seções eleitorais, por volta das 14h, para verificar se há filas se formando. “Os cartórios de juízes estão orientados a não se preocuparem só com a questão da segurança, mas também com o fluxo de votação, e tomar as providências necessárias para evitar as filas”, garante Galizia.

No segundo turno a votação, por si só, é mais rápida, porque ao invés de votar em cinco candidatos, o eleitor vai escolher apenas presidente e governador.

Violência política

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em parceria com a Polícia Federal, Polícia Militar, Ministério Público e Polícia Civil, monitora riscos de violência política. Galizia garante que até o momento não houve motivo para preocupação.

“Eu percorri São Paulo e vi pessoas muito próximas, umas de vermelho e outras de amarelo, e todas se respeitaram. Ninguém ficou constrangido. Muitos disseram: ‘uma porcentagem dos eleitores está com medo de votar’. Havia um receio de que isso pudesse acontecer, mas não senti isso”, elogia.

No primeiro turno, a votação transcorreu sem registros de agressões ou episódios violentos no Estado. A atenção aumenta no segundo turno, porque é quando os vencedores serão de fato anunciados. “Vai ser mais acirrado. Nós fizemos um plano de vigilância nos locais de votação, mas preocupação maior é na hora que sair o resultado”, explica.

O presidente do TRE garante, no entanto, que está “otimista”. “Ao mesmo tempo, estamos cientes de que o sucesso do primeiro turno não implica necessariamente no sucesso do segundo turno. O segundo turno é uma outra eleição, mais acirrada, nós estamos sabendo disso e estamos tomando todas as precauções”, explica.

O desembargador vê com bons olhos a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibir o porte de armas no entorno das seções eleitorais. A restrição vai valer também para o segundo turno.

“Eu não soube que os eleitores tenham tirado fotos com armas na urna. Também não soube de nenhum disparo por civis. Não registramos episódios de violência contra os mesários. A população tem consciência de que a Justiça Eleitoral presta um serviço: o serviço de dar acesso ao eleitor para fazer a sua escolha”, defende.

Apesar de considerar que o desempenho da Justiça Eleitoral no primeiro turno foi satisfatório, o presidente do TRE evita cravar uma avaliação antes da conclusão do processo eleitoral.

“A minha avaliação só pode ser feita até a etapa que nós atingimos. Até aqui correu tudo bem. Mas só vamos poder comemorar depois do segundo turno. São etapas: o alistamento do eleitor jovem, os registros de candidatura… Estamos vencendo. Aqui em São Paulo conseguimos julgar 95% dos registros de candidatura. Não teve uma sessão que se estendeu até depois das 19h. Nunca teve essa rapidez. Estou muito satisfeito com essa parte jurisdicional”, destaca. “A Justiça Eleitoral se sente fortalecida também pelo apoio que ela recebeu das instituições em geral, inclusive da imprensa.”

Fiscalização

Assim como no primeiro turno, o Estado de São Paulo vai receber comitivas de observadores estrangeiros que vão acompanhar os testes de integridade das urnas e a votação no dia 30. Os retornos sobre o primeiro turno foram positivos, adianta Galizia.

Questionado sobre o silêncio dos militares a respeito da auditoria feita pelas Forças Armadas nas urnas, o presidente do TRE se diz “surpreso”. “Eu desejaria que esse relatório já tivesse sido divulgado, a exemplo das outras entidades. Agora o motivo pelo qual ele não foi divulgado até agora eu não sei”, critica.

“Não é função específica do Exército fiscalizar as eleições, mas já que houve o convite e eles integram a Comissão de Transparência das Eleições, como outras entidades, não há problema nenhum. Eles foram tratados da mesma forma e como as outras entidades estão divulgando seus relatórios era esperado que eles também divulgassem”, acrescenta.

Comparecimento

O eleitor que não votou no primeiro turno pode comparecer no segundo. Em 2022, a abstenção em São Paulo foi a maior das últimas três eleições gerais.

“Nós temos uma satisfação quando a abstenção é menor, quando o voto é efetivado. É para isso que trabalhamos. Vamos continuar reforçando a necessidade do eleitor comparecer, mas o nosso apelo é um limitado. O comparecimento também passa pela classe política, pela representatividade”, afirma o presidente do TRE.

Na avaliação de Galizia, o transporte público gratuito não é “decisivo” contra a abstenção. Algumas cidades optaram pelo passe livre no primeiro turno.

“Existe uma obrigatoriedade das prefeituras colocarem à disposição do eleitor o transporte gratuito para os locais de difícil acesso. No transporte público da capital não cabe à Justiça Eleitoral influenciar. Houve uma decisão do ministro Barroso no sentido de não piorar, não diminuir a frota. Mas não sei se o transporte público é decisivo. O exercício do voto ocorre a cada dois anos”, afirma.