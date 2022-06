Segunda Turma do STF faz maioria para negar recurso e manter cassação do prefeito de Ilhabela Placar no julgamento virtual nesta sexta-feira, 10, está em 3 a 1 para rejeitar pedido da defesa de Antonio Luiz Colucci (PL), condenado por improbidade administrativa na gestão do município do litoral Norte de São Paulo; falta o voto de Gilmar Mendes, mas ele pode pedir para analisar melhor os autos do processo