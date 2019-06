Segunda Turma do Supremo decide julgar habeas de Lula

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar, nesta terça, 25, a possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aguardar em liberdade a conclusão de julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso triplex do Guarujá. A discussão sobre o tema foi antecipada na edição de hoje do Estadão.

Ministros também vão analisar habeas corpus do petista contra decisão individual do ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou individualmente um recurso do petista contra sua condenação no caso do triplex do Guarujá.