Segmentos de mercado que devem voltar com força em 2022

A pandemia nos trouxe um agravamento em negócios, e fez com que determinados produtos e/ou serviços fossem bastante prejudicados em relação ao consumo e ao uso. Isso aconteceu não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. Hábitos de consumo foram alterados e agora o que acontecerá e quais são as tendências de serviços e produtos que estão com viés de alta pós pandemia? De repente, as empresas e os consumidores foram forçados a mudar o comportamento, modelos de negócios e os governos e entidades a ajustar e a acelerar regulamentações.

Embora já possamos falar que estamos melhores do que quando a pandemia se iniciou, à medida que analisamos o consumo e a recuperação de determinados setores, não resta nenhuma dúvida que ela deixou marcas duradouras.

Ao contrário de outras crises e recessões anteriores, esta não foi ocasionada por bolhas imobiliárias ou flutuações de longo prazo em relação aos ciclos dos negócios. A queda de consumo e gastos foi resultante principalmente do corte nos serviços presenciais, especialmente em relação a viagens, entretenimento e refeições.

Com a crescente vacinação da população, o aumento da demanda do cliente, alimentada pela crescente confiança do consumidor aos anseios que ficaram reprimidos e acumulados, são uns dos fatores para determinados segmentos e produtos/serviços estarem ou ficarem melhor nesse novo cenário.

Isso porque a forma e as necessidades foram todas colocadas a prova, muitas coisas que estavam ainda no campo da latência vieram à tona. Hábitos de consumo e serviços, com maior adoção do digital foram os mais demandados, em nossa opinião continuarão assim já como uma mudança de hábito.

Compras online foram a opção para mais de 40% da população, um aumento de 87% em relação à antes da pandemia. Por isso as empresas e negócios cujos modelos são virtuais ou online colherão bons frutos e com aumentos significativos pós pandemia, uma vez que esse setor agora busca inclusive se afirmar como uma das opções de maior acesso a produtos e serviços.

Setor de logística e armazenamento vem forte pós pandemia, uma vez que as necessidades e hábitos de consumo vieram para o digital, existindo a necessidade de se fortalecer, através de centros de distribuição e toda a cadeia envolvida, inclusive é um setor que irá gerar muitas contratações de funcionários.

Os serviços de saúde, especialmente os virtuais, com a possibilidade de consultas médicas foram outro segmento que cresceu e tende a ser um setor que vai continuar crescendo.

O setor de recrutamento de pessoal, teve que se desdobrar e para aqueles que estão conseguindo irão colher bons frutos pós pandemia.

Outro segmento que será bastante beneficiado é o da construção civil e o do mercado imobiliário. Houve uma mudança de entendimento em relação às moradias e as pessoas agora buscam tipologias que possam atender o bem-estar e aos novos hábitos, como por exemplo o trabalho remoto. Esse setor apesar das altas recorrentes de matéria prima e insumos, tem um déficit habitacional que já está quase em sete milhões de moradias. Um segmento que vai crescer muito daqui em diante é o de locação inclusive.

Em nossa análise todo o segmento de crédito e serviços financeiros também serão bastante demandados. A forma como as empresas estão disponibilizando o acesso está fazendo a diferença nesse mercado que também será crescente daqui em diante. Um ponto importante aqui são os baixos custos das novas opções de crédito e acesso a ele, somados às tarifas “zero” de contas e meios de pagamentos digitais, fez com que mais usuários buscassem como alternativa os bancos e meios tradicionais de crédito.

O consumo de produtos, especialmente aqueles voltados para saúde e bem-estar serão tendências que já estavam anunciadas, mas que pós-pandemia estarão com mais força nas prateleiras.

E por falar em consumo, ele tende a se tornar mais consciente, com o cliente validando marcas e produtos que possuem esse apelo de sustentabilidade, inclusive com o emprego de embalagens ecológicas e/ou que demonstram que fabricam e utilizam em suas matérias primas produtos que não irão causar danos ao meio ambiente.

No setor de serviços, vamos ver um aumento significativo na área de tecnologia e sistemas ofertado. Não só as empresas, mas os colaboradores entenderam que precisam de meios para que o trabalho e as entregas sejam feitos de modo remoto, mas também com mais eficiência. Os serviços de internet também serão demandados como também os serviços de streaming, que cresceu enormemente com as pessoas em casa, mas que passa a ser também um hábito que já está incorporado, ainda que seja pelo acesso no smartphone.

Por exemplo, no setor de ensino há um grande desafio, pois estão ainda tentando encontrar caminhos e formas. Ainda é cedo para afirmar que a modalidade hibrida passará ou não a ser também um novo hábito. Não temos ainda estatísticas que corroboram, mas aqueles que operam nesse setor terão a missão, seja de qual modelo for, em conseguir que os conteúdos e a vontade de aprender estejam novamente como prioridades. A retenção ou o uso do conteúdo precisarão ainda ser colocados a prova.

Acredito que muitas outras “taxas de oportunidades” estarão aí. Leituras precisam ser feitas rapidamente, mas o certo é que os recursos, meios, acessos e principalmente o dinheiro podem mudar de mãos na mesma velocidade com que os negócios e hábitos estão surgindo.

As ações que as empresas, consumidores e governos irão tomar serão preponderantes para que os nossos hábitos e forma continuem sendo modificados, mas uma coisa é certa: o cenário mudou, está modificando e aqueles que não entenderem isso, posso afirmar: Ficarão contando história.

*Eduardo Luiz, CEO Epar